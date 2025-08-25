Nigel Farage a The Times című brit lapnak adott interjúban közölte, hogy kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Emberi Jogi Egyezményből, valamint új jogszabályokkal váltaná fel a jelenlegi emberi jogi törvényeket. Mint mondta, nemcsak a menedékjogot szüntetné meg, hanem a jogorvoslati lehetőségeket is korlátozná azok számára, akik illegálisan lépnek brit területre.
Nigel Farage tömeges kitoloncolásokat ígér választási győzelem esetén
Nigel Farage, a brit jobboldali Reform UK párt vezetője a hétvégén bejelentette: kormányra kerülése esetén megszüntetné a menedékjogot azon migránsok számára, akik kis csónakokkal érkeznek a La Manche csatornán keresztül, és napi kitoloncoló járatok indítását tervezi. A brit társadalom számára a bevándorlás a legfontosabb politikai kérdés.
A cél a tömeges kitoloncolás
– fogalmazott a politikus, aki nem zárta ki, hogy megállapodásokat köt olyan országokkal, mint például Afganisztán, a migránsok visszafogadásáról.
Új táborok és kitoloncoló járatok
Nigel Farage elképzelései szerint a brit légierő bázisain ideiglenes befogadóközpontokat alakítanának ki, amelyekben akár 24 ezer migránst is el tudnának helyezni. Emellett napi öt charterjárat indulna a kitoloncolások végrehajtására, írta az Exxpress.
Amennyiben ezek a tervek nem bizonyulnának megvalósíthatónak, Farage az Ascension-szigetet – egy brit tengerentúli területet a Dél-Atlanti-óceánon – jelölte meg alternatív helyszínként az elhelyezésre. Szerinte ez egy „szimbolikus üzenetet” küldene a világnak.
A brit kormány adatai szerint 2024-ben mintegy 37 ezer ember érkezett kis csónakokkal Franciaországból az Egyesült Királyságba. A legtöbben Afganisztánból, Szíriából, Iránból, Vietnámból és Eritreából származtak. Ez a szám negyedével magasabb a 2023-asnál, és a nettó bevándorlás kilenc százalékát tette ki.
Az Oxfordi Egyetem kutatásai alapján a csónakkal érkezők körülbelül kétharmadának menedékkérelmét eddig elfogadták, míg mindössze három százalékukat toloncolták vissza.
Nigel Farage és a Reform UK előretörése
A Reform UK a 2024-es parlamenti választásokon ugyan csak öt képviselői helyet szerzett, de a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint jelenleg az élen áll a választói szándékok tekintetében. A felmérések szerint a brit társadalom számára a bevándorlás a legfontosabb politikai kérdés.
Farage, aki a Brexit-kampány idején vált ismertté, most hasonlóan éles retorikával próbálja megszólítani a választókat. Saját megfogalmazása szerint Nagy-Britanniának választania kell: „lehetünk kedvesek az emberekkel és más országokkal, vagy nagyon kemények – Donald Trump már bebizonyította, hogy ez működik.”
Borítókép: Nigel Farage, a Reformpárt vezetője (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)
