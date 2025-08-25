Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Nigel Farage tömeges kitoloncolásokat ígér választási győzelem esetén

Nigel Farage, a brit jobboldali Reform UK párt vezetője a hétvégén bejelentette: kormányra kerülése esetén megszüntetné a menedékjogot azon migránsok számára, akik kis csónakokkal érkeznek a La Manche csatornán keresztül, és napi kitoloncoló járatok indítását tervezi. A brit társadalom számára a bevándorlás a legfontosabb politikai kérdés.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 08. 25. 8:34
Nigel Farage, a Reformpárt vezetője Fotó: Rasid Necati Aslim Forrás: Anadolu/AFP
Nigel Farage a The Times című brit lapnak adott interjúban közölte, hogy kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Emberi Jogi Egyezményből, valamint új jogszabályokkal váltaná fel a jelenlegi emberi jogi törvényeket. Mint mondta, nemcsak a menedékjogot szüntetné meg, hanem a jogorvoslati lehetőségeket is korlátozná azok számára, akik illegálisan lépnek brit területre.

Nigel Farage
Nigel Farage, a Reformpárt vezetője sajtótájékoztatót tart a londoni Westminsterben (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

A cél a tömeges kitoloncolás

– fogalmazott a politikus, aki nem zárta ki, hogy megállapodásokat köt olyan országokkal, mint például Afganisztán, a migránsok visszafogadásáról.

Új táborok és kitoloncoló járatok

Nigel Farage elképzelései szerint a brit légierő bázisain ideiglenes befogadóközpontokat alakítanának ki, amelyekben akár 24 ezer migránst is el tudnának helyezni. Emellett napi öt charterjárat indulna a kitoloncolások végrehajtására, írta az Exxpress.

Amennyiben ezek a tervek nem bizonyulnának megvalósíthatónak, Farage az Ascension-szigetet – egy brit tengerentúli területet a Dél-Atlanti-óceánon – jelölte meg alternatív helyszínként az elhelyezésre. Szerinte ez egy „szimbolikus üzenetet” küldene a világnak.

A brit kormány adatai szerint 2024-ben mintegy 37 ezer ember érkezett kis csónakokkal Franciaországból az Egyesült Királyságba. A legtöbben Afganisztánból, Szíriából, Iránból, Vietnámból és Eritreából származtak. Ez a szám negyedével magasabb a 2023-asnál, és a nettó bevándorlás kilenc százalékát tette ki. 

Az Oxfordi Egyetem kutatásai alapján a csónakkal érkezők körülbelül kétharmadának menedékkérelmét eddig elfogadták, míg mindössze három százalékukat toloncolták vissza.

A small rubber boat with migrants leaves the French coast towards the English Channel in the dawn before the sunrise while a French SAR search and rescue vessels follows the dinghy to the French UK sea borders. Hundreds of small boats with refugees, asylum seekers and migrants have crossed the English Channel the past weeks while smugglers overload the boats with people and the French police is witnessing while sometimes intervenes. The UK and France began working on a rule, the one-in, one-out. According to the official data from the UK Home Office on August 15, 2x boats arrived illegally in the UK with 116 people. Gravelines, France on August 15, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Az elmúlt időszakban több száz kis hajó kelt át menekültekkel, menedékkérőkkel és migránsokkal a La Manche csatornán (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Nigel Farage és a Reform UK előretörése

A Reform UK a 2024-es parlamenti választásokon ugyan csak öt képviselői helyet szerzett, de a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint jelenleg az élen áll a választói szándékok tekintetében. A felmérések szerint a brit társadalom számára a bevándorlás a legfontosabb politikai kérdés.

Farage, aki a Brexit-kampány idején vált ismertté, most hasonlóan éles retorikával próbálja megszólítani a választókat. Saját megfogalmazása szerint Nagy-Britanniának választania kell: „lehetünk kedvesek az emberekkel és más országokkal, vagy nagyon kemények – Donald Trump már bebizonyította, hogy ez működik.”

Borítókép: Nigel Farage, a Reformpárt vezetője (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim) 

