Nigel Farage tömeges kitoloncolásokat ígér választási győzelem esetén

A cél a tömeges kitoloncolás

– fogalmazott a politikus, aki nem zárta ki, hogy megállapodásokat köt olyan országokkal, mint például Afganisztán, a migránsok visszafogadásáról.

Új táborok és kitoloncoló járatok

Nigel Farage elképzelései szerint a brit légierő bázisain ideiglenes befogadóközpontokat alakítanának ki, amelyekben akár 24 ezer migránst is el tudnának helyezni. Emellett napi öt charterjárat indulna a kitoloncolások végrehajtására, írta az Exxpress.

Amennyiben ezek a tervek nem bizonyulnának megvalósíthatónak, Farage az Ascension-szigetet – egy brit tengerentúli területet a Dél-Atlanti-óceánon – jelölte meg alternatív helyszínként az elhelyezésre. Szerinte ez egy „szimbolikus üzenetet” küldene a világnak.

A brit kormány adatai szerint 2024-ben mintegy 37 ezer ember érkezett kis csónakokkal Franciaországból az Egyesült Királyságba. A legtöbben Afganisztánból, Szíriából, Iránból, Vietnámból és Eritreából származtak. Ez a szám negyedével magasabb a 2023-asnál, és a nettó bevándorlás kilenc százalékát tette ki.

Az Oxfordi Egyetem kutatásai alapján a csónakkal érkezők körülbelül kétharmadának menedékkérelmét eddig elfogadták, míg mindössze három százalékukat toloncolták vissza.