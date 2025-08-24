Deutsch Tamás lerántotta a leplet a háborúpárti vezetőkről

A harctéren ezt a háborút Ukrajna elveszítette. Ukrajnának is be kell ezt látnia. Ukrajnát ebben az önsorsrontó háborúban végig pénzzel, paripával, fegyverrel támogató európai vezetőknek is be kellene ezt látniuk, ez a képesség viszont még nem alakult ki az európai vezetőkben. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Deutsch Tamás.

A Fidesz EP-képviselője hozzátette:

Minden eszközzel, minden módon egy olyan szituációt akarnak teremteni, mintha még a harctéren a háború megnyerésére lenne lehetőség, önmagukat és ezáltal a világ közvéleményét próbálják becsapni, csak ez nem megy, mert a valóság bekopogtat mindenkinek az ajtaján.

Kiemelte: Így tehát jelen pillanatban nem volt más választásuk, mintsem hogy nem engedték el a gyámolítottjukat, Zelenszkij elnököt Washingtonba, hanem gardedamként elkísérték erre a tárgyalásra.

Reméljük, hogy nem az az igazi céljuk, hogy megakadályozzák, hogy békemegállapodás szülessen. Én élek azzal a feltételezéssel, hogy az európai vezetők a saját személyük szempontjából katasztrófával járó helyzet elkerülése végett. Ez a helyzet nem más, mintsem hogy békemegállapodás születne, mert akkor kiderülne, hogy egyiküknek sem volt igaza

– mondta.