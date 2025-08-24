UkrajnaZelenszkijDeutsch Tamásorosz-ukrán háború

Deutsch Tamás lerántotta a leplet a háborúpárti vezetőkről

A háborúpárti európai vezetők úgy rettegnek az ukrajnai békemegállapodástól, mint ördög a tömjénfüsttől. Ezt írta Deutsch Tamás a Facebook oldalán közzétett üzenetében. A Fidesz EP-képviselője szerint a valóság bekopogtat mindenkinek az ajtaján

Kozma Zoltán
Forrás: Facebook2025. 08. 24. 13:43
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A harctéren ezt a háborút Ukrajna elveszítette. Ukrajnának is be kell ezt látnia. Ukrajnát ebben az önsorsrontó háborúban végig pénzzel, paripával, fegyverrel támogató európai vezetőknek is be kellene ezt látniuk, ez a képesség viszont még nem alakult ki az európai vezetőkben. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 20-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 20-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Fidesz EP-képviselője hozzátette:

Minden eszközzel, minden módon egy olyan szituációt akarnak teremteni, mintha még a harctéren a háború megnyerésére lenne lehetőség, önmagukat és ezáltal a világ közvéleményét próbálják becsapni, csak ez nem megy, mert a valóság bekopogtat mindenkinek az ajtaján.

Kiemelte: Így tehát jelen pillanatban nem volt más választásuk, mintsem hogy nem engedték el a gyámolítottjukat, Zelenszkij elnököt Washingtonba, hanem gardedamként elkísérték erre a tárgyalásra. 

Reméljük, hogy nem az az igazi céljuk, hogy megakadályozzák, hogy békemegállapodás szülessen. Én élek azzal a feltételezéssel, hogy az európai vezetők a saját személyük szempontjából katasztrófával járó helyzet elkerülése végett. Ez a helyzet nem más, mintsem hogy békemegállapodás születne, mert akkor kiderülne, hogy egyiküknek sem volt igaza

 – mondta. 

Deutsch Tamás aláhúzta: 

Valószínűleg az a céljuk, hogy megakadályozzák, hogy békemegállapodás legyen.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

