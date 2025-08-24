balesetgyermekrendőrségmarosvásárhelyi

Megrázó felvételek: így ütötte el az autós a gyerekeket a zebrán

Több megdöbbentő felvétel is napvilágra került a marosvásárhelyi gázolási esetről. Egy autó ütött el két kisgyermeket a Segesvári út és a Hidegvölgy utca kereszteződésénél lévő gyalogátkelőn.

Kozma Zoltán
2025. 08. 24. 12:06
Brutális gázolás. Illusztráció (Fotó: AFP)
Egy fedélzeti kamera, illetve egy térfigyelő kamera is rögzítette a tragikus eseményeket. A felvételeket a román központi sajtó is bemutatta, ugyanakkor gyorsan terjednek a közösségi oldalakon is. Az autós figyelmetlen volt.

A két gyermeket – egy hét és egy tizenegy éves fiút – súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A Maros megyei rendőrség közlése szerint a balesetet egy 56 éves, marosszentannai férfi okozta, aki nem állt alkohol befolyása alatt.

A marosvásárhelyi sürgősségi kórház ügyeletes orvosának beszámolója szerint a gyermekeket több órás vizsgálat és kezelés után engedték haza a kórházból szombaton.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt folytat büntetőeljárást az ügyben.

