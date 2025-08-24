IzraelHezbollahKneecap

Botrány: a fények városában lép fel az antiszemita Kneecap együttes

Az Izrael-ellenes ír rap együttes, a Kneecap vasárnap fellép a párizsi Rock en Seine fesztiválon, annak ellenére, hogy francia zsidó csoportok és kormányzati tisztviselők tiltakoztak a koncert ellen. A Kneecap nyíltan uszít Izrael ellen.

2025. 08. 24. 11:28
Az észak-ír rapzenekar, a „Kneecap" (Fotó: AFP)
Az észak-ír rapzenekar, a „Kneecap” (Fotó: AFP)
Az Izrael-ellenes ír rap együttes, a Kneecap vasárnap fellép Párizs külvárosában, a Saint-Cloud-i Rock en Seine fesztiválon, annak ellenére, hogy francia zsidó csoportok és kormányzati tisztviselők tiltakoztak a koncert ellen. A helyi hatóságok megvonták a fesztivál támogatását is, miután a szervezők ragaszkodtak ahhoz, hogy a vitatott zenekar fellépjen.

Párizsban lép fel a Kneecap (Fotó: AFP)
Párizsban lép fel a Kneecap (Fotó: AFP)

A Észak-Írországból érkező antiszemita együttes erősen támogatja a palesztin ügyet, és keserűen kritizálja Izraelt. 

Meggyalázzák a Hamász 2023. október 7-i ötven francia áldozatának, valamint a Hezbollah összes francia áldozatának emlékét

 – mondta Yonathan Arfi, a Francia Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsának (CRIF) elnöke, követelve a koncert lemondását.

Budapesten nem, de Párizsban koncertezhet az antiszemita Kneecap

A 27 éves Liam O’Hanna, a színpadon Mo Chara néven fellépő tag májusban lett megvádolva Angliában terrorizmus vádjával, azért, mert állítólag a Hezbollahot támogatta egy londoni koncerten. 

„Izrael háborús bűnöket követ el” – jelentette ki az antiszemita zenész a Glastonbury fesztiválon júniusban megtartott, sokat elemzett koncertjük során. 

A csapat később nem léphetett fel a budapesti Sziget fesztiválon, mert a magyar hatóságok megtagadták belépésüket az országba.

„Biztosak vagyunk benne, hogy a csoport megfelelő módon fog fellépni” – mondta Matthieu Ducos, a Rock en Seine fesztivál igazgatója az esemény előtt. Saint-Cloud önkormányzata most először vonta vissza a negyvenezer eurós támogatását a Rock en Seine-től.

Azonban a támogatás megvonása nem veszélyezteti a fesztivál életképességét, mivel annak költségvetése idén 16-17 millió euró között mozgott.

Bruno Retailleau belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy fokozott éberségre lesz szükség az eseményen elhangzó antiszemita jellegű megjegyzésekkel vagy gyűlöletkeltéssel szemben.

Borítókép: Az észak-ír rapzenekar, a Kneecap (Fotó: AFP)

