Hivatalos: kitiltották Magyarországról a Kneecap ír együttest

A botrányt az is fokozta, hogy a Kneecap tagjai korábban már több alkalommal is Hamász- és Hezbollah-zászlókat lengettek a koncertjeiken, illetve provokáló, gyűlöletkeltő rigmusokat skandáltattak a közönséggel. Mindez a brit hatóságok vizsgálatát is maga után vonta.