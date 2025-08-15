MátyásföldbkkÜllői úttrolibuszjáratközlekedés

Járatritkításhoz vezethet az éjszakai közlekedés reformja

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a közösségi közlekedés éjszakai rendjéről szóló átalakítási tervet. A javaslatban azonban problémát okozhat, hogy több helyen is ritkíthatják a járatokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 8:18
Fotó: Kovács Tamás /MTI
Több külvárosi lokációban is járatritkítás lehet a következménye az új éjszakai közlekedési rendnek – hívta fel a figyelmet a Közlekedő Tömeg oldal. Miközben a belvárosban a tervek szerint több járat közlekedne az éjjeli órákban, addig az Üllői út külső részén vagy Mátyásföldön élők kárvallottjai lehetnek az átalakításnak.

Fotó: MTI/Kovács Attila
Nem mindenki jár jól az éjszakai járatok átalakításával (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Több térségben (például Erzsébet királyné útja hétvégén, Mátyásföld–Cinkota irány, Fogarasi út, Kőbányai út hétvégén, Üllői út külső része) is számolhatnak az utasok azzal, hogy a mainál ritkábban tudnak utazni éjszaka.

Szintén nehezményezzük, hogy a BKK nem mutatja be tételesen a hangolásokat, csatlakozásokat, pusztán járatsűrűség szintjén ismerteti a tervezett változtatásokat

– írja bejegyzésében a Közlekedő Tömeg. Kiemelték, bár a tervezet számos eleme jó irányba mutat, a hálózat egészében még nem állt össze egy valóban egységes, éjjel-nappal jól használható és könnyen átlátható rendszerképpé.

A szervezet a főbb fejlesztések közé sorolta a tervek szerint a 0–24-es közlekedés kiterjesztését. Ugyanis 28 vonal, köztük több villamos- és trolibuszjárat is folyamatosan közlekedik majd a javaslat alapján, illetve lendületet vehet az éjszakai villamosközlekedés is. A terv szerint

a 6-os után az 1-es, 17-es és 47-es villamos is járni fog éjjelente hétvégén. 

Borítókép: Busz a Fertő és Bihari utca kereszteződésénél lévő megállónál (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

