Járatritkításhoz vezethet az éjszakai közlekedés reformja

Több külvárosi lokációban is járatritkítás lehet a következménye az új éjszakai közlekedési rendnek – hívta fel a figyelmet a Közlekedő Tömeg oldal. Miközben a belvárosban a tervek szerint több járat közlekedne az éjjeli órákban, addig az Üllői út külső részén vagy Mátyásföldön élők kárvallottjai lehetnek az átalakításnak.
Több térségben (például Erzsébet királyné útja hétvégén, Mátyásföld–Cinkota irány, Fogarasi út, Kőbányai út hétvégén, Üllői út külső része) is számolhatnak az utasok azzal, hogy a mainál ritkábban tudnak utazni éjszaka.
Szintén nehezményezzük, hogy a BKK nem mutatja be tételesen a hangolásokat, csatlakozásokat, pusztán járatsűrűség szintjén ismerteti a tervezett változtatásokat
– írja bejegyzésében a Közlekedő Tömeg. Kiemelték, bár a tervezet számos eleme jó irányba mutat, a hálózat egészében még nem állt össze egy valóban egységes, éjjel-nappal jól használható és könnyen átlátható rendszerképpé.
A szervezet a főbb fejlesztések közé sorolta a tervek szerint a 0–24-es közlekedés kiterjesztését. Ugyanis 28 vonal, köztük több villamos- és trolibuszjárat is folyamatosan közlekedik majd a javaslat alapján, illetve lendületet vehet az éjszakai villamosközlekedés is. A terv szerint
a 6-os után az 1-es, 17-es és 47-es villamos is járni fog éjjelente hétvégén.