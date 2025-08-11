Járatritkítás lett az éjszakai metróból

Továbbra is az éjszakai metrókról posztol Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom vezetője a közösségi oldalán sokadszorra írt arról, hogy javaslatukra június óta hétvégén és ünnepnapokon éjszaka is tovább jár a metró.

Szerencsére a szolgáltatást már most is rengetegen használják, de nyilván még nem jutott el mindenkihez ez az információ. Ezért kezdeményeztem, hogy a BKK indítson a saját felületein kampányt, hogy eljusson a hír mindenkihez!

– emelte ki a frakcióvezető, aki láthatóan a BKK segítségével szeretné folytatni a kampányolását.

Az éremnek ugyanakkor van egy másik, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) által felvetett oldala. A szervezet ugyanis kimutatta, hogy a BKK az éjszakai metrózás oltárán vonalaként négy reggeli járatot áldozott fel.

Az M2-n fél perc, az M3-on 2-2,5 perc, az M4-en egyperces tologatások voltak, de a lényeg, a két teljes szerelvény kivétele mindhárom vonalról jól látszik. A kisföldalattin végül azért nem vezették be az éjszaki üzem meghosszabbítását, mert nincs elegendő járművezető, nem tudnák megoldani a műszakokat

– mutatott rá a VEKE.

Így a hajnalban munkába igyekvőknek rosszabb, míg az éjszakai szórakozásból hazajutni kívánóknak jobb szolgáltatás áll a rendelkezésükre.