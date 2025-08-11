BKKM4Podmaniczky MozgalommetrózásVitézy DávidVEKE

Járatritkítás lett az éjszakai metróból

Az utolsó metró később megy el, de ennek árát a kora reggel munkába igyekvők fizetik meg.

Gábor Márton
2025. 08. 11. 13:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is az éjszakai metrókról posztol Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom vezetője a közösségi oldalán sokadszorra írt arról, hogy javaslatukra június óta hétvégén és ünnepnapokon éjszaka is tovább jár a metró.

Szerencsére a szolgáltatást már most is rengetegen használják, de nyilván még nem jutott el mindenkihez ez az információ. Ezért kezdeményeztem, hogy a BKK indítson a saját felületein kampányt, hogy eljusson a hír mindenkihez!

– emelte ki a frakcióvezető, aki láthatóan a BKK segítségével szeretné folytatni a kampányolását.

Az éremnek ugyanakkor van egy másik, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) által felvetett oldala. A szervezet ugyanis kimutatta, hogy a BKK az éjszakai metrózás oltárán vonalaként négy reggeli járatot áldozott fel.

Az M2-n fél perc, az M3-on 2-2,5 perc, az M4-en egyperces tologatások voltak, de a lényeg, a két teljes szerelvény kivétele mindhárom vonalról jól látszik. A kisföldalattin végül azért nem vezették be az éjszaki üzem meghosszabbítását, mert nincs elegendő járművezető, nem tudnák megoldani a műszakokat

– mutatott rá a VEKE.

Így a hajnalban munkába igyekvőknek rosszabb, míg az éjszakai szórakozásból hazajutni kívánóknak jobb szolgáltatás áll a rendelkezésükre.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a felújított M3-as metró átadásán (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu