Mi történt a győri éjszakában? A svédek is megijedtek megvadult szurkolóik viselkedésétől

Az AIK Stockholm szurkolói keresetlenül fejezték ki a véleményüket a csapatuk kieséséről. Amikor a játékosok mentek lefelé a pályáról, a vendégszurkolók kifütyülték őket. Ez persze nem minden. Rángatták a szektorukat elkerítő kerítést és tárgyakat is dobáltak a pályára. Győri oldalról fel is harsant a nem éppen dicséretes válasz, amely a svéd Expressen lap videóján is hallható. „Cigányok! Cigányok” – zúgta a győri tábor.

Svéd szurkolók a labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott ETO FC–AIK Stockholm mérkőzésen (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Mikkjal Thomassen vezetőedző svéd játékosai a játékvezetőt tették felelőssé a kiesésért, mondván, az első félidő hajrájában szabályos gólt vett el tőlük.

Nehéz volt lecsillapítani az AIK szurkolóit

– Fáj. Őszintén szólva teljesen megértem őket. Értem a csalódottságukat, de mi is ugyanannyira csalódottak vagyunk, mint ők – mondta Johan Hove a szurkolók viselkedéséről.

Az AIK Stockholm vezetői ennyivel nem érték be, tartottak a balhétól. 650 svéd szurkoló érkezett Győrbe, többségük a stadionnál, az ETO Parkban található hotelban szálltak be. Miként megírtuk, a svéd szurkolók már a meccs előtt is okoztak kisebb botrányt, amikor az egyik kávézóban törtek-zúztak. A svéd klub vezetői furcsa, de praktikus tanáccsal igyekezték elejét venni annak, hogy az AIK szurkolói összeakaszkodjanak a győriekkel.

„Akik ma este Győrben maradnak, azoknak azt javasoljuk, hogy menjenek a szállodájukba, és ha ki akarnak menni a városba, öltözzenek át, és ne menjenek AIK-mezben. Nagy az esélye, hogy különben elveszítik azokat” – írta az AIK egy X-bejegyzésben.

Hogyan telt az éjszaka Győrben az ETO Konferencialiga-meccse után?

Az Expressen elérte az AIK illetékes vezetőjét, Mathias Johanssont, aki elmondta, hogy tudomásuk szerint a helyzet nyugodt.

– A bejegyzés megelőző célból született, mert tudjuk, hogy nehéz itt a városban AIK-ruházatban tartózkodni – mondta.

Egyelőre nem érkezett hír arról, hogy Győrben az éjszaka folyamán lett volna újabb balhé a szurkolók miatt.

Az ETO 2-0-ra megnyerte a mérkőzést és 4-3-as összesítéssel jutott tovább. A magyar csapat a főtáblára jutásért a Rapid Wiennel találkozik augusztus 21-én és 28-án, az osztrák csapatot Bolla Bendegúz tizenegyese juttatta tovább a harmadik fordulóból.