Bíróznak a svédek, Csongvai szerint elfogadhatatlan, ami Győrben történt

Az ETO FC 2-1-es hátrányból várhatta a győri visszavágót, de Zeljko Gavrics találatának, valamint a svéd AIK-ban légióskodó Csongvai Áron öngóljának köszönhetően sikerült megfordítani a Konferencialiga-selejtezős párharcot. A hajrában nagyon nyomott a stockholmi együttes, Samuel Petrás azonban számos bravúrt mutatott be, így Borbély Balázs vezetőedző csapata jutott be a rájátszásba. A svédek egyértelműen csalódottak voltak a lefújás után, és néhányan kiemelték, hogy az első félidő ráadásában érvénytelenített AIK-fejesgólt megadhatta volna a játékvezető.
Az AIK-nál csalódottak, egyesek az ETO FC elleni meccs bíróját szidják
– Nem voltunk elég élesek, pedig hazai pályán és most is megvoltak a lehetőségeink, de túl pontatlanok voltunk. Ez egyértelműen fájdalmas és csalódottak vagyunk – nyilatkozta Mikkjal Thomassen vezetőedző.
Nagyon mérges voltam a csapattársaimmal együtt, mert nem értettük, miért nem adta meg a gólt a játékvezető. Még ő maga sem volt biztos benne, azt magyarázta, hogy szerinte valaki a kapus útjában állt
– értékelt az érvénytelenített gólt szerző Filip Benkovic.
Johan Hove és Anton Salétros szintén beszélt az érthetetlennek nevezett történtekről, ők azt is kiemelték, hogy természetes a Győrbe utazott svéd szurkolók dühös reakciója, és a lefújás után igyekeztek elbeszélgetni velük.
Csongvai Áron elfogadhatatlannak nevezte csapata győri teljesítményét
– Először is gratulálok a Győrnek. Kiélezett visszavágó volt, pedig nem ilyenre számítottunk. Nem azt az arcunkat mutattuk amelyet kellett volna, és ezt nehéz most feldolgozni, elfogadni. Hatalmas a csalódás, de mennünk kell tovább.
Ez most olyan teljesítmény volt tőlünk, ami teljesen elfogadhatatlan.
Emellett persze a Győr jól futballozott, megnyerték a párharcokat és megérdemelten nyertek – idézte az Origo a svéd csapat kétszeres magyar válogatott középpályását.
A győri együttes a főtáblára jutásért a Rapid Wiennel találkozik augusztus 21-én és 28-án, az osztrák csapatot Bolla Bendegúz tizenegyese juttatta tovább a harmadik fordulóból.