Bíróznak a svédek, Csongvai szerint elfogadhatatlan, ami Győrben történt

Az ETO FC 2-1-es hátrányból várhatta a győri visszavágót, de Zeljko Gavrics találatának, valamint a svéd AIK-ban légióskodó Csongvai Áron öngóljának köszönhetően sikerült megfordítani a Konferencialiga-selejtezős párharcot. A hajrában nagyon nyomott a stockholmi együttes, Samuel Petrás azonban számos bravúrt mutatott be, így Borbély Balázs vezetőedző csapata jutott be a rájátszásba. A svédek egyértelműen csalódottak voltak a lefújás után, és néhányan kiemelték, hogy az első félidő ráadásában érvénytelenített AIK-fejesgólt megadhatta volna a játékvezető.

Csongvai Áron (jobbra) az AIK Stockholm játékosa öngólt vétett az ETO FC otthonában, Győrben játszott Konferencialiga-selejtezőn (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az AIK-nál csalódottak, egyesek az ETO FC elleni meccs bíróját szidják

– Nem voltunk elég élesek, pedig hazai pályán és most is megvoltak a lehetőségeink, de túl pontatlanok voltunk. Ez egyértelműen fájdalmas és csalódottak vagyunk – nyilatkozta Mikkjal Thomassen vezetőedző.

Nagyon mérges voltam a csapattársaimmal együtt, mert nem értettük, miért nem adta meg a gólt a játékvezető. Még ő maga sem volt biztos benne, azt magyarázta, hogy szerinte valaki a kapus útjában állt

– értékelt az érvénytelenített gólt szerző Filip Benkovic.

Johan Hove és Anton Salétros szintén beszélt az érthetetlennek nevezett történtekről, ők azt is kiemelték, hogy természetes a Győrbe utazott svéd szurkolók dühös reakciója, és a lefújás után igyekeztek elbeszélgetni velük.

Csongvai Áron elfogadhatatlannak nevezte csapata győri teljesítményét

– Először is gratulálok a Győrnek. Kiélezett visszavágó volt, pedig nem ilyenre számítottunk. Nem azt az arcunkat mutattuk amelyet kellett volna, és ezt nehéz most feldolgozni, elfogadni. Hatalmas a csalódás, de mennünk kell tovább.

Ez most olyan teljesítmény volt tőlünk, ami teljesen elfogadhatatlan.

Emellett persze a Győr jól futballozott, megnyerték a párharcokat és megérdemelten nyertek – idézte az Origo a svéd csapat kétszeres magyar válogatott középpályását.

A győri együttes a főtáblára jutásért a Rapid Wiennel találkozik augusztus 21-én és 28-án, az osztrák csapatot Bolla Bendegúz tizenegyese juttatta tovább a harmadik fordulóból.