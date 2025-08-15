Nemzetközi szólással jellemezte az ETO hőse a továbbjutást eldöntő bravúrt, amit a svédek is értenek

Remek iramú, izgalmas mérkőzésen harcolta ki a továbbjutást az ETO FC a Konferencialiga selejtezőjének második fordulójának visszavágóján. A 2-0-ás végeredmény hűen tükrözi a pályán történteket, a lényegesen több kapura veszélyes helyzetet kialakító és magabiztosan játszó győri csapat sikere teljesen megérdemelt. A Győr első gólját Gavrics szerezte az első félidőben, majd a sors úgy hozta, hogy magyar góllal harcolta ki a továbbjutást az ETO, igaz ennek aligha örül a szerzőj, Csongvai Áron, az AIK Stockholm légiósa.

Az ETO és a meccs legjobbja a győri kapus Samuel Petras volt, aki megfogta a Stckholm büntetőjét, ami kulcsa volt a továbbjutásnak Fotó: Nemzeti Sport

Győrben is igaz a mondás: végy egy jó kapust!

A győri kapuban Samuel Petras sorozatban mutatta be a bravúrokat: az első félidőben tizenegyest hárított, és több nagy védést is bemutatott. Az utolsó másodpercekben a szerencse is mellé szegődött: egy távoli lövés a felső lécről nagy erővel a gólvonalra vágódott, majd a lábát érintve került az alapvonalon túlra.

Nagyon jó meccset láttak a szurkolók, tele érzelemmel. Szeretjük az ilyen mérkőzéseket, és remélem, még sok hasonlót játszunk majd. A tizenegyes? Sok gólt kaptunk már büntetőből, most visszaadott valamit a sors. Jó védés, jókor, jó helyen

– jellemezte fontos bravúrját nemzetközi szólással a győriek legjobbja.

Jogos volt az ETO öröm, nagyszerű játékkal búcsúztatták az AIK Stockholmot Fotó: Nemzeti Sport

Győrben már az MTK elleni bajnokira fókuszálnak

Az ETO FC vezetőedzője, Borbély Balázs higgadtan értékelt a meccs után. Úgy fogalmazott, csapata jó mentalitással futballozott, az első percektől kezdve helyzeteket alakított ki. Kulcspillanatnak nevezte, hogy Petras büntetőt hárított, mert onnantól csapata átvette az irányítást. Elismerte, hogy a végén a szerencse is mellettük állt, de hangsúlyozta: többet tettek a továbbjutásért. A következő fordulóról és a csoportkörről azonban még nem akart beszélni.

Az a célom, hogy az MTK elleni hétvégi meccsre felkészítsem a csapatot, mert a nemzetközi kupa mellett az NB I-ben is sikeresek akarunk lenni – fogalmazott a tréner.

Az ETO játékosa, Vitális Milán is kiemelte, hogy a Konferencialiga folytatása előtt fontos feladat vár a csapatra, ugyanakkor azt mondta, nem esélytelenek az utolsó selejtezőkörben.

Bármi megtörténhet, lesz esélyünk a továbbjutásra. Ugyanúgy két mérkőzésen kell kiharcolnunk a helyünket, de nagyon bizakodó vagyok

A mérkőzés videós összefoglalója, a főszereplők értékelésével:

