Csongvait imádják Stockholmban – az egyik svéd drukker az ő mezében érkezett Győrbe

Már kora délután megérkeztek Győrbe az AIK Stockholm szurkolói, akik fekete-sárga mezben vonultak a forró nyári utcákon. A vendégek közt egy Csongvai-mezes drukker is feltűnt, aki elárulta: a magyar játékos gyorsan belopta magát a stockholmi közönség szívébe.

Kibédi Péter
2025. 08. 14. 16:13
Már kora délután megérkeztek Győrbe az AIK Stockholm szurkolói, akik repülővel utaztak Budapestre, majd onnan vonattal folytatták útjukat a Kisalföld fővárosába. A Münchenbe tartó nemzetközi járaton kiemelt rendőri készültség volt, és bár az út békés hangulatban telt, egy vasutas Tatabányánál megjegyezte: többen szálltak fel a szerelvényre, mint ahány jegyet vásároltak. A kisebb fennakadásokat a vasúttársaság igyekezett gyorsan kezelni, így – bár késéssel – a vendégdrukkerek megérkeztek Győrbe.

A győri vasútállomásról egy csoportban vonultak a svéd szurkolók a gyülekezőhelyre, majd onnan az ETO és az AIK mérkőzésére
A győri vasútállomásról egy csoportban vonultak a svéd szurkolók a gyülekezőhelyre, majd onnan a mérkőzésre Fotó: Kibédi Péter

Tíz perc alatt elfogytak a győri jegyek Stockholmban

A vasútállomáson rendőrök fogadták a szurkolókat, akiket csoportokba rendezve kísértek a gyülekezőhelyre. Annak pontos címét azonban sem a rendőrség, sem a szurkolók, sem a klub nem árulta el. 

Az AIK hivatalos közlése szerint 650 belépőt kaptak az ETO-tól, amelyek mindössze tíz perc alatt elfogytak. Mint írták, sokan jegy nélkül is útnak indultak Magyarországra.

A győriek meglepve fotózták és videózták a belvárosban békésen vonuló svédeket
A győriek meglepve fotózták és videózták a belvárosban békésen vonuló svédeket Fotó: Kibédi Péter

Fekete-sárga menet a győri belvárosban

A békés, de hangos szurkolói felvonulás nagy feltűnést keltett Győr utcáin – sokan fotózták és videózták a fekete-sárga mezbe öltözött vendégeket. A közel 40 fokos hőségben nem tűnt a legpraktikusabb viseletnek, de a klubhűség mindennél erősebb volt. A Budapestről érkező mintegy 150 fős táborhoz hamarosan csatlakoztak a Bécsből és Pozsonyból érkező drukkerek is.

A Csongvai mez gyorsan elendő lett a Stockholm szurkolók körében
A Csongvai-mez gyorsan kelendő lett a Stockholm szurkolók körében Fotó: Kibédi Péter

„Csongvait gyorsan megszerettük”

A tömegben feltűnt egy fiatalember 33-as számú, „Csongvai” feliratos mezben. A kamera láttán először zavarba jött, de később mosolyogva mesélt:

Nagyon rendben van a srác, gyorsan megszerettük, kiváló igazolás volt. Megértem, hogy eljött Svédországba – ebben a hőségben nehéz élni, nemhogy focizni

– mondta széles mosollyal, majd nagyot kortyolt söréből, amely a forróságban igencsak felmelegedett.

Ma dől el a továbbjutás

Az ETO FC–AIK Stockholm Konferencialiga-selejtező visszavágója 19 órakor kezdődik az ETO Parkban. Az első mérkőzést a svédek 2-1-re nyerték, így előnyből várhatják a győri összecsapást.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

