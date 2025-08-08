Szirénázó rendőrök, vonuló skótok és két magyar futballista csatája Bécsben + videó

Két magyar készült egymás ellen a Konferencialiga selejtezőjében Bécsben. A Rapid Wienben a magyar válogatott Bolla Bendegúz, a Dundee Unitedben pedig a nyáron Nyíregyházáról kölcsönvett Keresztes Krisztián lépett pályára. Ha ez nem lenne elég magyar vonal, a hazai kispadon az egykori Fradi-edző, Peter Stöger ült, míg a skótok kezdőcsapatában a zöld-fehérek kölcsönjátékosa, Isaac Pappoe kapott helyet.

Fergeteges hangulat várta a csapatokat, Bolla Bendegúz (álló sor, balról az első) kezdő volt a Rapid Wien csapatában Fotó: GEPA pictures

Skót szurkolói invázió Bécsben

A találkozó előtt Bécs belvárosának nyugalmát szirénázó rendőrautók törték meg, majd a szirénák hangját szurkolói nóták váltották fel. A Dundee United drukkerei a Stephansplatz mellől indultak el a Rapid Wien stadionjához, pont úgy, ahogy a magyar válogatott szurkolói szoktak a meccsek előtt. Az osztrák fővárosba sereglett turisták közül sokan elkerekedett szemmel fotózták a menetet.

A tömegből egy idősebb skót szurkoló állt ki frissítőért, aki megkérdezte, honnan érkeztünk. Amikor megtudta, hogy Magyarországról, azonnal rávágta:

Puszkász! Keresztes. Ő nagyszerű magyar játékos, örülünk, hogy egy tehetséges labdarúgó nálunk játszik

– utalt a Nyíregyházáról kölcsönbe vett, 25 éves hátvédre a Dundee szurkolója.

A stadionnal szemben a Rapid Kantinban már órákkal a kezdő sípszó előtt meccshangulatot teremtettek a szurkolók Fotó: Magyar Nemzet

A meccs előtt a Rapid stadionja előtt megteltek a vendéklátóegységek, már a stadion közvetlen közelében is remek volt a hangulat, a hazai szurkolók elképzelni sem tudták, hogy nem nyernek, pláne, hogy nem jutnak tovább.

A találkozón mindkét magyar pályára lépett, a két szurkolótábor fergeteges hangulatot teremtett, több mint húszezren várták a kezdősípszót a lelátókon. Bár a mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult, a Rapid Wien végig fölényben játszott: az osztrákok 21-szer próbálkoztak kapura lövéssel, míg a skótok mindössze hétszer. Hiába vezettek kétszer is a hazaiak, előnyüket nem tudták megőrizni, így a továbbjutás kérdése nyitott maradt.

Több, mint húszezer ember várta a kezdősípszót, a Skóciából ezerötszáz szurkoló érkezett a bécsi mérkőzésre Fotó: Magyar Nemzet

Magabiztos teljesítmény mindkét magyartól

Mindkét magyar végigjátszotta a mérkőzést. Bolla Bendegúz az első gól előtt gólpasszt adott egy szép beadással, ezzel is igazolva a híreket, miszerint remek formában kezdte a szezont. Keresztes Krisztián bemutatkozása is jól sikerült Skóciában: a szezon elején már a kezdőcsapatban kapott helyet, és Bécsben is stabil pontja volt a Dundee védelmének.

Nyerni szerettünk volna. A játék képe rendben volt, ebből a szempontból nem vagyok csalódott, de azért igen, hogy nem tudtunk győzni. Van még egy meccs, igyekszünk kijavítani a hibákat és elérni a célunkat, ami a továbbjutás

– mondta a 27-szeres válogatott labdarúgó, aki már nagyon várja a szeptemberi világbajnoki selejtezőket. – Mindenki nagy reményekkel készül, a feladatunk, hogy a legjobban felkészüljünk, és Írországban jól kezdjük a sorozatot.

Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, és hogy ránk fogják erőltetni az akaratukat. Mindent megtettünk, kétszer is visszajöttünk a meccsbe, elégedettek lehetünk. Jövő héten viszont kemény menet vár ránk a továbbjutásért

– fogalmazott Keresztes Krisztián.