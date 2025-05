A magyar légió mérlege: Sallai Törökországban, Bolla Ausztriában írt történelmet

Szoboszlai Dominik ezúttal nem lehetett a magyar légió hőse, a múlt héten inkább a bulvársajtóban tűnt fel. Miután a Liverpool bajnok lett a Premier League-ben, Arne Slot magának és a játékosainak is négynapos pihenőt adott, utóbbiak dubaji luxusszállóban éltek a lehetőséggel, a vezetőedző pedig Ibizán eresztette ki a gőzt. A sorsolás is segített ebben, mert a Liverpool csak hétfőn este lép pályára Brightonban. A PL másik magyarjának, Kerkez Milosnak kedden lesz jelenése a Manchester City stadionjában, a Bournemouth ott játssza le utolsó előtti mérkőzését ebben az idényben.

A magyar légió legnevesebb tagja különleges hetet zárt, Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik Dubajban nyaralt két forduló között (Forrás: X)

Az RB Leipzig a német bajnokság utolsó fordulójában úgy fogadta a VfB Stuttgartot, hogy több pontot kell szereznie a nemzetközi porondhoz, mint amennyit a Mainz szerez a Leverkusen ellen. Az a meccs 2-2-re végződött, és a lipcsei csapat Gulácsi Péterrel a kapuban, de a sérült Orbán Willit nélkülözve kétszer is vezetve végül 3-2-re kikapott, és így csak a hetedik helyen végzett. Ez pedig most arra sem elég, hogy a csapat a Konferencialiga selejtezőjében elindulhasson, és amióta 2016-ban feljutott az élvonalba, most először nem szerepelhet egyik európai kupában sem.

A magyar légió rossz napja

Ebben magyar szempontból az is kellemetlen, hogy a tavasszal beugró Lőw Zsolt vezetésével érte el a csapat ezt a lehangoló eredményt, ő egyébként búcsúzik, hiszen csak az idény végéig vállalta el ezt a munkát. Az Union Berlin 2-1-re győzött Augsburgban, és a 13. helyen végzett, Schäfer András a 61. percig volt a pályán. A Wolfsburg 1-0-ra nyerni tudott Mönchengladbachban, Dárdai Bence a 75. perctől lehetett aktív részese a sikernek, a csapata a 11. helyen zárta a bajnokságot.

A német másodosztályban Szabó Levente csapata, a Braunschweig osztályozóra kényszerül a kiesés ellen, miután hazai pályán 4-1-re kikapott a Nürnbergtől, Németh András együttese, a Münster 2-2-t játszott Ulmban, a magyar csatár régóta sérült, a csapat pedig bennmaradt a második vonalban. A Hertha 1-1-re végzett Berlinben a Hannoverrel, Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, ifjabb Dárdai Pál sérült, a Hertha 11. lett.

Egy magyar légiós csodája

A spanyol La Ligában a már hetek óta kiesett Valladolid kedden otthon 1-0-ra kikapott a Gironától, Nikitscher Tamás a 72. percben állt be, a vendégeknél Yaakobishvili Antal a kispadot koptatta, vasárnap a Valladolid magyar középpályásával a kezdőben az Alavést fogadta, és 1-0-s vereséget szenvedett.

Az olasz első osztályban, a Serie A-ban a kiesés ellen harcoló Parma a tabella élén álló Napolit fogadta Balogh Botonddal a kezdőjében, és Balogh végig is játszotta a 0-0-s döntetlennel zárult bajnokit.

A Serie B-ben a Spezia Nagy Ádám szolgálataira végig igényt tartva 3-1-re legyőzte a Cosenzát, a harmadik helyen végezve a rájátszás elődöntőjében játszik majd a Catanzaro ellen.

Loic Nego csapata, a Le Havre csodával határos módon maradt bent a francia élvonalban. Kétszer egyenlített Strasbourgban, majd a 96. percben, amikor már az összes többi mérkőzést lefújták, büntetőhöz jutott. Mivel a Reims közben kikapott Lille-ben, tudható volt: ha a Le Havre értékesíti a tizenegyest, nemcsak a kiesést kerüli el, hanem az osztályozót is! És a hosszas videózás után Abdoulaye Touré a második büntetőjét is berúgta, Loic Negóék ezzel megmenekültek.

Abdoulaye Touré (középen) két tizenegyessel segítette bennmaradni a Le Havre-t; balra Loic Nego (Fotó: AFP)

A svájci bajnokság alsóházi rájátszásában a St. Gallen előbb 1-1-et játszott a Sion vendégeként Csoboth Kevint a kispadon jegelve, majd hazai pályán 3-2-re megverte az FC Zürichet, a magyar csatárt ekkor a 75. percben becserélték. Az osztrák Bundesliga alsó házában a Grazer AK otthon 1-0-ra legyőzte a Linzer ASK-t, Kleinheisler László a 86. percben állt be a hazai csapatba. A felső házban Bolla Bendegúz két góllal járult hozzá ahhoz, hogy a Rapid Wien 3–1-re legyőzze a bajnokságot vezető Sturm Grazot, a magyar válogatott játékos először talált be az osztrák bajnokságban, ráadásul rögtön duplázott.

A belga élvonalban a Konferencialigáért zajló rájátszásban a Standard Liege Szalai Attilát a kispadon tartva játszott hazai pályán 0-0-t a Dender együttesével.

Törökországban történelmi magyar siker született: Sallai Roland az első honfitársunk, aki Törökországban kupagyőztes és bajnok is lett.

A Galatasaray szerdán 3-0-ra nyert a Trabzonspor ellen a Török Kupa döntőjében, majd vasárnap a bajnokságban hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Kayserisport, és ezzel behozhatatlan lett az előnye a tabella élén.

Sallai Roland a harmadik magyar, aki bajnok lett a török élvonalban, Kuzman József és Szalay Tibor 1967-ben a szintén isztambuli Besiktassal ünnepelhetett aranyérmet.

Mocsi Attila csapata, a Rizespor 6-3-ra nyert a vendég Göztepe ellen, a magyar védő végigjátszotta a mérkőzést.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben két fordulót is lejátszottak a múlt héten. A Columbus Crew a Montréal vendégeként 1-1-et ért el, majd otthon ugyanez lett az eredmény a Cincinnati ellen – Gazdag Dániel az első meccsen kezdett és 81 percet töltött el a pályán, a másodikon végig ott maradt. A Sporting Kansas City a St. Louis City otthonában Sallói Dániellel a csapatban 2-2-t játszott, a magyar támadó gólpasszt adott, szombaton pedig a csapat 0-0-val jött el San Diegóból, a magyar csatár a 60. percben állt be.