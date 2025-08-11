Halász BenceTakács Boglárkaarmand duplantisGyulai István Memorial-Atlétikai Magyar NagydíjJoe Kovacs

Sztárparádé Budapesten, Armand Duplantis biztató ígéretet tett

Sztárparádé Budapesten: Székesfehérvár helyett idén már a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjnak. Az arany kategóriájú nemzetközi versenyen hazai és nemzetközi csillagok versenyeznek: Halász Bence a friss egyéni csúcsa után nagyon erős kalapácsvető mezőnyben versenyezhet, indul fedett pályás Eb-aranyérmesünk Molnár Attila és a női sprintszámokban országos csúcstartó Takács Boglárka is, akárcsak Armand Duplantis, Femke Bol, Kishane Thompson, Shelly-Ann Fraser-Pryce vagy éppen Joe Kovacs.

Halász Bence elképesztően erős mezőnyben bizonyíthatja jó formáját Budapesten, a 15. Gyulai Memorialon
Halász Bence elképesztően erős mezőnyben bizonyíthatja jó formáját Budapesten, a 15. Gyulai Memorialon Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Kedden rendezik az év legrangosabb magyarországi atlétikaversenyét. A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj új helyszínen lesz: a székesfehérvári évek után idén a 2023-as világbajnokságra felhúzott budapesti Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az eseménynek. A Gyulai Memorialon indulnak a sportág legnagyobb hazai sztárjai, mint a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila (400 m), az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető, az idén nagyot előrelépő Halász Bence vagy éppen a csapat Európa-bajnokság női 100 méterének legjobbja, Takács Boglárka. Nemcsak hazai, nemzetközi szinten is sztárparádénak tekinthető a verseny: itt lesz a rúdugrás világcsúcstartója, a számot évek óta uraló svéd Armand Duplantis, a súlylökés kétszeres világbajnoka, a magyar felmenőkkel is rendelkező Joe Kovacs vagy a női sprinterlegenda, a háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Armand Duplantis, a rúdugrás világcsúcstartója is szerepel a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj rajtlistáján
Armand Duplantis, a rúdugrás világcsúcstartója is szerepel a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj rajtlistáján (Fotó: AFP/Valery Hache)

A verseny kedden 15.00-kor kezdődik, az első nemzetközi versenyszám pedig 16.00-tól a férfi kalapácsvetés lesz.

Halász Bence: egyéni csúcs után a legnagyobb riválisok ellen

Halász Bence idén áttörte a 81 méteres határt, sőt rögtön 81,94-re javította az egyéni csúcsát. Olimpiai ezüstérmesünk egyértelműen a szeptemberi tokiói világbajnokság dobogóesélyesei közé tartozik, legnagyobb riválisaival pedig Tokió előtt már Budapesten is összecsaphat: itt lesz az olimpiai és vb-címvédő kanadai Ethan Katzberg, a párizsi bronzérmes ukrán Mihajlo Kohan, valamint a lengyelek két éremhalmozó klasszisa, Pawel Fajdek és Wojciech Nowicki is.

– Az egyéni csúcsdöntés után Besztercebányán még jobb sorozatom volt, bár az újabb rekord nem lett meg, de kétszer is 81 méter fölé jutottam, a stabilitás is kezd magasabb szintre kerülni. A vb-ig pedig még van benne, ezt érzem – mondta Halász Bence, aki kiemelte, hogy elképesztően erős a mezőny, amelyből idén öten is dobtak 81 méter fölött.

– Ez a verseny a magyar atlétika ünnepe, a Forma–1-es Magyar Nagydíj mellett az egyetlen nemzetközi esemény, amely az elmúlt tizenöt év alatt kivétel nélkül minden esztendőben megvalósult – hangsúlyozta Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke, aki a helyszínváltásról is beszélt. – Rendkívül hálásak vagyunk Székesfehévárnak az elmúlt bő egy évtizedért, de azzal óriási lehetőséget kaptunk, hogy a Nemzeti Atlétikai Központba költözhet a verseny, annak köszönhetően, hogy sikerült olyan programot összeállítani, amely során a stadion minden szegletében színvonalas versenyek lesznek.

Világsztárok Budapesten: Duplantis, Thompson, Bol

Deutsch hozzátette: telt ház lesz, azaz 14 ezer ember előtt versenyezhetnek majd a hazai és nemzetközi sztáratléták. A mezőnyről bővebben is beszélt Spiriev Attila versenyigazgató, aki hosszasan sorolhatta az olimpiai és világbajnoki dobogósokat, s persze legjobb magyar atlétákat.

Itt lesz Armand Duplantis, a világ jelenlegi első számú atlétája. A versenyszámoktól független világranglistán az éllovas Duplantis és a második helyezett között nagyobb a különbség, mint a második és a negyvenedik között.

Itt lesz Józsi, azaz Joe Kovacs súlylökő, aki nagypapája révén magyar származású, szentpéterfai, mint a középcsatárunk, Varga Barnabás. Indul 400 gáton Femke Bol, az európai női atlétika jelenlegi legnagyobb csillaga. A 400-as világcsúcstartó, Wayde van Niekerk 200 méteren indul, 100 méteren Takács Boglárka összes riválisa 11 másodpercen belüli egyéni csúccsal érkezett, a férfiak között a világ leggyorsabb embere, Kishane Thompson is ott lesz a mezőnyben, pedig ő nem versenyez sokat – ecsetelte a mezőny erősségét Spiriev.

Armand Duplantis ígéretet tett

Femke Bol felidézte, hogy bár az egyik legrosszabb emléke is Budapesthez köthető, a jó 2023-as vb-élményei, a két aranyérme sokkal mélyebb nyomot hagyott benne.

Armand Duplantis elkésett a hivatalos sajtótájékoztatóról, de megígérte, hogy kedden a pályán nagy ugrással kárpótol majd mindenkit. A svéd klasszis szerint nagyszerű a budapesti pálya, ideális a kiemelkedő eredményre. Ami az ő esetében a világcsúcs, a 6,28 méter megdöntése lenne.

 

