Sztárparádé Budapesten, Armand Duplantis biztató ígéretet tett

Kedden rendezik az év legrangosabb magyarországi atlétikaversenyét. A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj új helyszínen lesz: a székesfehérvári évek után idén a 2023-as világbajnokságra felhúzott budapesti Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az eseménynek. A Gyulai Memorialon indulnak a sportág legnagyobb hazai sztárjai, mint a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila (400 m), az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető, az idén nagyot előrelépő Halász Bence vagy éppen a csapat Európa-bajnokság női 100 méterének legjobbja, Takács Boglárka. Nemcsak hazai, nemzetközi szinten is sztárparádénak tekinthető a verseny: itt lesz a rúdugrás világcsúcstartója, a számot évek óta uraló svéd Armand Duplantis, a súlylökés kétszeres világbajnoka, a magyar felmenőkkel is rendelkező Joe Kovacs vagy a női sprinterlegenda, a háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Armand Duplantis, a rúdugrás világcsúcstartója is szerepel a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj rajtlistáján (Fotó: AFP/Valery Hache)

A verseny kedden 15.00-kor kezdődik, az első nemzetközi versenyszám pedig 16.00-tól a férfi kalapácsvetés lesz.

Halász Bence: egyéni csúcs után a legnagyobb riválisok ellen

Halász Bence idén áttörte a 81 méteres határt, sőt rögtön 81,94-re javította az egyéni csúcsát. Olimpiai ezüstérmesünk egyértelműen a szeptemberi tokiói világbajnokság dobogóesélyesei közé tartozik, legnagyobb riválisaival pedig Tokió előtt már Budapesten is összecsaphat: itt lesz az olimpiai és vb-címvédő kanadai Ethan Katzberg, a párizsi bronzérmes ukrán Mihajlo Kohan, valamint a lengyelek két éremhalmozó klasszisa, Pawel Fajdek és Wojciech Nowicki is.

– Az egyéni csúcsdöntés után Besztercebányán még jobb sorozatom volt, bár az újabb rekord nem lett meg, de kétszer is 81 méter fölé jutottam, a stabilitás is kezd magasabb szintre kerülni. A vb-ig pedig még van benne, ezt érzem – mondta Halász Bence, aki kiemelte, hogy elképesztően erős a mezőny, amelyből idén öten is dobtak 81 méter fölött.