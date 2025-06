Két nyertes van, az egyik a magyar válogatott

Atlétikában az év csúcseseménye a szeptemberi, tokiói világbajnokság lesz. A hazai atlétika szempontjából azonban nagyon fontos volt a júniusi, madridi csapat Európa-bajnokság is, ahol a magyar válogatott a bennmaradás céljával szerepelt a legjobbak között. Az utolsó versenyszámig, a 4×400-as vegyes váltóig izgulni kellett, de a magyar csapat sikerrel járt, Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója különösen a sprintben végzett munkát emelte ki, nem véletlenül: az atlétikai csapat Eb során Takács Boglárka 100, Enyingi Patrik 400 méteren teljesítette a tokiói vb-kvalifikációt jelentő szintidőt.

Halász Bence már vb-szinttel érkezett Madridba, az atlétikai csapat Eb-n Takács Boglárka és Enyingi Patrik is csatlakozott hozzá. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Új megmérettetés volt, más kávéház, ha lehet így mondani – mondta Scheidler az M4 Sportnak. – Nagyon vártuk, hogy mit fog nyújtani ez a csapat, tudtuk, hogy vannak rizikós helyzetek, mert tényleg Európa legjobbjaival kell megbirkózni. Le a kalappal mindenki előtt, szenzációs volt. Szerintem két nyertes van, az olaszok meg mi.

Az atlétikai csapat Eb-n sokat számított a budapesti világbajnokság

Scheidler hangsúlyozta, hogy a bennmaradás kivívásához szükség volt a csapatszellemre is.

– Sokat számít, hogy Magyarországon hosszú évek óta van csapatbajnokság, ahol a mieink megtapasztalják, hogy milyen az, amikor nem csak magukért küzdenek. A 2023-as budapesti vb alatt nagyon összekovácsolódott a társaság, megtanultak egymásért küzdeni.

Halász Bence, Takács Boglárka, Enyingi Patrik: alakul a vb-csapat

A bennmaradásban kulcsszerepet játszott Takács Boglárka, aki 100 és 200 méteren is megjavította saját országos csúcsát, s új magyar rekordot állított fel a 4×100-as női váltóval is. Száz méteren ráadásul ő nyerte a versenyt az esélyesebbnek tartott lengyel Ewa Swoboda előtt, a 11,06 másodperces eredménye versenycsúcs és egyben vb-szereplést érő szintidő is volt.