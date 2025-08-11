MLSZGruber ZsomborHorváth KevinMolnár RajmundMarco Rossi

Esély Marco Rossinak, amit gyűlölnek a szurkolók

Három forduló ment le a labdarúgó NB I 2025–26-os idényéből. Máris körvonalazódik, mely magyar játékosok élhetnek azt MLSZ új rendelkezésével, a magyarszabállyal és érdemelhetik ki akár Marco Rossi bizalmát. Ezt jártuk körbe a Rapid Sport műsorában.

Novák Miklós
2025. 08. 11. 12:06
A magyarszabály volt terítéken a Rapid Sport műsorában
A magyarszabály volt terítéken a Rapid Sport műsorában
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az NB I-es mérkőzések két közös vonzása, hogy Marco Rossi, amikor csak teheti, rendszeresen ott ül a helyszínen, a lelátón, a szurkolók pedig, legalábbis a kemény mag tagjai csapattól függetlenül, egységesen bírálják az MLSZ rendelkezését, a magyarszabályt.

Gruber Zsombor remekelt a Ferencváros Kazincbarcika elleni mérkőzésén
Gruber Zsombor remekül kezdte az idényt, talán Marco Rossi is felfigyel rá. A magyarszabály esély a hazai játékosoknak (Fotó: Polyák Attila)

Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok, tudnak-e élni a lehetőséggel a magyar labdarúgók? Az első három forduló tapasztalatai alapján ezt jártuk körbe a Rapid Sportban.

Megkönnyíti-e Marco Rossi dolgát a magyarszabály?

Nem megfeledkezve arról, hogy szeptember hatodikán Dublinban, Írország vendégeként a magyar válogatott megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezőben. Vajon mely játékosok keltették fel Marco Rossi érdeklődését a kerethirdetés előtt? Három fiatal futballistát látunk esélyesnek arra, hogy kiérdemelje a meghívót:

  • Gruber Zsombor (Ferencváros)
  • Molnár Rajmund (MTK)
  • Horváth Kevin (Paks)

Mindhárman kiválóan kezdték az idényt. Jövő héten kiderül, a szövetségi kapitány milyen lehetőséget lát az NB I-ben szereplő játékosokban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.