Esély Marco Rossinak, amit gyűlölnek a szurkolók

Az NB I-es mérkőzések két közös vonzása, hogy Marco Rossi, amikor csak teheti, rendszeresen ott ül a helyszínen, a lelátón, a szurkolók pedig, legalábbis a kemény mag tagjai csapattól függetlenül, egységesen bírálják az MLSZ rendelkezését, a magyarszabályt.

Gruber Zsombor remekül kezdte az idényt, talán Marco Rossi is felfigyel rá. A magyarszabály esély a hazai játékosoknak (Fotó: Polyák Attila)

Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok, tudnak-e élni a lehetőséggel a magyar labdarúgók? Az első három forduló tapasztalatai alapján ezt jártuk körbe a Rapid Sportban.

Megkönnyíti-e Marco Rossi dolgát a magyarszabály?

Nem megfeledkezve arról, hogy szeptember hatodikán Dublinban, Írország vendégeként a magyar válogatott megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezőben. Vajon mely játékosok keltették fel Marco Rossi érdeklődését a kerethirdetés előtt? Három fiatal futballistát látunk esélyesnek arra, hogy kiérdemelje a meghívót:

Gruber Zsombor (Ferencváros)

Molnár Rajmund (MTK)

Horváth Kevin (Paks)

Mindhárman kiválóan kezdték az idényt. Jövő héten kiderül, a szövetségi kapitány milyen lehetőséget lát az NB I-ben szereplő játékosokban.