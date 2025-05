NB I-es paradoxon: az MLSZ úgy ad, hogy közben elvesz

Urbányi István öt éve találóan így jellemezte az NB I-et: a Ferencváros és a Fehérvár az aranyéremért, a többi tíz klub pedig a kiesés elkerüléséért verseng. E szállóige igazságmagját az adta, hogy 2015–2019 között – a Honvéd 2017-es váratlan bravúrját leszámítva – rendre az FTC és a Vidi osztozott az első két helyen. Igaz, arra valószínűleg a pörgő nyelvű, kissé túlmozgásos, de kétségtelenül eredeti gondolatokkal, meglátásokkal is előrukkoló meg nem értett zseni sem számított, hogy a Fradi aztán végképp maga alá gyűri a teljes mezőnyt, a Fehérvár pedig majd örül, ha megkapaszkodik az első osztályban. A magyar rekordbajnok – miként a Bayern München nyomán a német eposzi jelző nálunk is meghonosodott – a sikereit vajon a bajnoki rendszernek köszönhette? A háromkörös, 33 fordulós bajnokság kimondottan az FTC-nek kedvezne? Aligha.

Az FTC- nem csak a Fehérvár, a teljes NB I-es mezőny fölé nőtt Fotó: Csudai Sándor

Íme, kiragadott adatok az elmúlt hat évből, amikor a Ferencváros mindannyiszor bajnok lett. A Fradi 2019-ben és 2020-ban 13, 2021-ben és 2022-ben 12, 2023-ban hat, végül tavaly, 2024-ben 16 pontos előnnyel végzett az élen. Hát nem mindegy, milyen volt a bajnoki rendszer! – vághatnák rá nem csupán a fradisták, hanem az MLSZ elöljárói is.

Befolyásolja-e a végeredményt a pályaválasztás az NB I-ben?

Ha a kiesők felől vizsgálódunk, azért vegyesebb a kép. 2019-ben az MTK négy ponttal maradt le a tizedik helyről, s a kudarcáért nem a kiírást, hanem csapnivaló hajráját okolhatta: elvesztette utolsó öt meccsét, miközben két vetélytársa, a Kisvárda és a DVTK háromszor is nyert. 2020-ban a DVSC 39 ponttal esett ki, ami tökéletesen igazolta Urbányi tételét. Csak összehasonlításképpen: idén 35 pont is elég a bennmaradáshoz. 2021-ben a Budafok és a DVTK csont nélkül kipottyant az NB II-be, csakúgy, mint 2022-ben az MTK és a Gyirmót. 2023-ban a Honvéd botrányos körülmények közepette búcsúzott, az utolsó fordulóban ordas bírói hiba okozta a vesztét. Még 0-0-s állásnál, Szolnoki Roland kezezéséért nem ítéltek büntetőt a kispestiek javára (a VAR-szobában ülő Iványi Zoltán érthetetlenül nem javasolta a mérkőzést dirigáló Vad II Istvánnak a jelenet visszanézését a pálya melletti monitoron), utóbb Hanacsek Attila, az MLSZ játékvezetői bizottságának elnöke is elismerte, súlyos hiba történt. A Honvéd végül 2-1-re kikapott, és két ponttal szorult a Fehérvár mögé, azaz ha nyer a Puskás Akadémia, bennmarad. S bizony a sorsolás sem volt kegyes a Honvédhoz: kétszer játszott vendégként a Vidi ellen, és mindkétszer kikapott. A kispestiek kétségtelenül kaptak muníciót ahhoz, hogy ne rajongjanak az MLSZ-ért… Az elmúlt években ez volt a legkirívóbb eset, tavaly a Kisvárda és a Mezőkövesd ugyancsak simán esett ki.