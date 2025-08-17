Kicsit megtorpan, de csak azért, hogy aztán mindent letaroljon a hidegfront

Szerdán, az augusztus 20-i nemzeti ünnepen napos időre kell készülni gomolyfelhőkkel, majd a nap második felében nyugat felől felhősödés kezdődik, de csapadéknak még kicsi az esélye. A délire, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 11–17 fok között várható, azonban a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb, melegebb lehet az éjszaka.

A csúcsérték délután 29–35 fok között alakul.