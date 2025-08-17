Csaknem öt kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer fény- és pirotechnikai elem jelenik meg augusztus 20-án, a tűzijáték mellett idén is lesz drónshow és fényfestés is. Az előkészületek pedig az MTI fotóinak tanúságai szerint már javában tartanak.
Látványos fotókon mutatjuk az augusztus 20-i tűzijáték előkészületeit
Még a tavalyinál is, sőt, az összes eddiginél is grandiózusabb lesz az idei tűzjáték – közölték korábban a szervezők.
Az idei Szent István-napi tűzijátékot tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak teszik látványossá. A tűzijáték mellett a drónshow-ban a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik meg. Már azt is tudni lehet, hogy a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, benne az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit.
További Belföld híreink
Az Ugron Zsolna által írt történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója teszi teljessé. A műsorban Pápai Erika is hallható lesz.
További Belföld híreink
Európa legnagyobb tűzijátékának látványtervét ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozta ki, akik már fél éve a Szent István-napi rendezvény előkészítésén munkálkodnak.
A Dunán horgonyzó kilenc uszály lesz a fő kilövési pont, felettük főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, nyolcvan–háromszáz méter magasságban.
További Belföld híreink
A látványba három hidat is bevonnak (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd), ezeken szinte minden típusú pirotechnikai termék és effekt telepítve lesz.
Összesen ötszáz indítási pontot helyeznek el, a műszaki tervezésben húsz fő, a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Emellett mintegy százan dolgoznak az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és vízen mozgatásán. A díszkivilágítás, lézerjáték, fényfestés, drónshow és a zenei felvételek létrehozásán további több száz szakember vesz részt. Az előkészületek hat hónapnyi munkát, a kitelepülés 21 napot vesz igénybe.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőmű egyik blokkja miatt
A hibaelhárításon már dolgoznak.
Holtan találtak rá a férfira, aki rejtélyes körülmények között tűnt el a terepfutó versenyről
Megszólalt a rendőrség.
Kicsit megtorpan, de csak azért, hogy aztán mindent letaroljon a hidegfront
És már azt is tudni, milyen időre számíthatunk augusztus 20-án.
Drónnal segítették a tűzoltók munkáját egy erdőtűznél
Azonban nem ez a fő feladata az eszköznek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőmű egyik blokkja miatt
A hibaelhárításon már dolgoznak.
Holtan találtak rá a férfira, aki rejtélyes körülmények között tűnt el a terepfutó versenyről
Megszólalt a rendőrség.
Kicsit megtorpan, de csak azért, hogy aztán mindent letaroljon a hidegfront
És már azt is tudni, milyen időre számíthatunk augusztus 20-án.
Drónnal segítették a tűzoltók munkáját egy erdőtűznél
Azonban nem ez a fő feladata az eszköznek.