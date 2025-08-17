tűzijátékművészetiSzent István Napokpirotechnikaiaugusztus 20

Látványos fotókon mutatjuk az augusztus 20-i tűzijáték előkészületeit

Még a tavalyinál is, sőt, az összes eddiginél is grandiózusabb lesz az idei tűzjáték – közölték korábban a szervezők.

Forrás: MTI2025. 08. 17. 14:14
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Csaknem öt kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer fény- és pirotechnikai elem jelenik meg augusztus 20-án, a tűzijáték mellett idén is lesz drónshow és fényfestés is. Az előkészületek pedig az MTI fotóinak tanúságai szerint már javában tartanak. 

Budapest, 2025. augusztus 17. Az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték pirotechnikai eszközeit telepítik szakemberek a Szabadság hídon 2025. augusztus 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az idei Szent István-napi tűzijátékot tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak teszik látványossá. A tűzijáték mellett a drónshow-ban a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik meg. Már azt is tudni lehet, hogy a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, benne az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit.

Budapest, 2025. augusztus 17. Az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték pirotechnikai eszközeit telepítik szakemberek a Szabadság hídon 2025. augusztus 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 Az Ugron Zsolna által írt történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója teszi teljessé. A műsorban Pápai Erika is hallható lesz.

Budapest, 2025. augusztus 17. Az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték pirotechnikai eszközeit telepítik szakemberek a Szabadság hídon 2025. augusztus 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Európa legnagyobb tűzijátékának látványtervét ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozta ki, akik már fél éve a Szent István-napi rendezvény előkészítésén munkálkodnak. 

A Dunán horgonyzó kilenc uszály lesz a fő kilövési pont, felettük főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, nyolcvan–háromszáz méter magasságban.

Budapest, 2025. augusztus 17. Szakember dolgozik az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték pirotechnikai eszközeinek telepítésén a Szabadság hídon 2025. augusztus 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A látványba három hidat is bevonnak (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd), ezeken szinte minden típusú pirotechnikai termék és effekt telepítve lesz.

Összesen ötszáz indítási pontot helyeznek el, a műszaki tervezésben húsz fő, a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Emellett mintegy százan dolgoznak az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és vízen mozgatásán. A díszkivilágítás, lézerjáték, fényfestés, drónshow és a zenei felvételek létrehozásán további több száz szakember vesz részt. Az előkészületek hat hónapnyi munkát, a kitelepülés 21 napot vesz igénybe.

Budapest, 2025. augusztus 16. Az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték pirotechnikai eszközeit telepítik szakemberek a Margit hídon 2025. augusztus 16-án. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

