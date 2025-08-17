autópályaveszélyBudapestÉrdhaza

Senkit nem kímél a vihar, veszélyes most Magyarország autópályáin hazamenni

Az M0, M1,M7, M5, M6, M2 is érintett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 17. 11:54
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI
Heves esőzések, viharok nehezítik a közlekedést több autópályán is – figyelmeztetett az Útinform vasárnap délelőtt a honlapján.

A viharok érintik az M0-s autóút déli szektorát az M1-es és az M5-ös autópálya között, az M1-es autópályát Tatabánya és Budapest között, az M6-os és az M7-es autópályát Tárnok és Érd térségében, továbbá az M2-es autóutat Vác környékén.

