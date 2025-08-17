Senkit nem kímél a vihar, veszélyes most Magyarország autópályáin hazamenni

Heves esőzések, viharok nehezítik a közlekedést több autópályán is – figyelmeztetett az Útinform vasárnap délelőtt a honlapján.
A viharok érintik az M0-s autóút déli szektorát az M1-es és az M5-ös autópálya között, az M1-es autópályát Tatabánya és Budapest között, az M6-os és az M7-es autópályát Tárnok és Érd térségében, továbbá az M2-es autóutat Vác környékén.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mindig szerette volna kipróbálni a honfoglalók íját? Augusztus 20-án irány Ópusztaszer!
Igazi hagyományőrző érdekességek lesznek.
Horrorfilmet lehetne forgatni a Népligetben + videó
Karácsony Gergely semmit nem tesz.
Megvan, hol látták utoljára a Cserépi Trappról rejtélyes módon eltűnt futót
Ellenőrizték a rajtszámokat is.
Befejezték a helyszínelést Agárdnál, hamarosan helyreáll a rend
Korábban halálos gázolás történt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mindig szerette volna kipróbálni a honfoglalók íját? Augusztus 20-án irány Ópusztaszer!
Igazi hagyományőrző érdekességek lesznek.
Horrorfilmet lehetne forgatni a Népligetben + videó
Karácsony Gergely semmit nem tesz.
Megvan, hol látták utoljára a Cserépi Trappról rejtélyes módon eltűnt futót
Ellenőrizték a rajtszámokat is.
Befejezték a helyszínelést Agárdnál, hamarosan helyreáll a rend
Korábban halálos gázolás történt.