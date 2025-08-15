szerelemtemetésSchmuck Andorgyermek

Kiszúrták a gyászoló tömegben Schmuck Andor titkos szerelmét + galéria

Le is fotózták.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 08. 15. 16:11
Fotó: Hatlaczki Balázs
A gyászoló tömegben Schmuck Andor temetésén feltűnt egy fátyolos, kalapos szőke hölgy – szúrta ki a BorsOnline.

A portál információi szerint a nőt Kingának hívják, és három évvel ezelőtt szerettek egymásba a volt politikussal. Úgy tudják, a fiatal nő a halála percéig támogatta Schmuck Andort. Felidézik, hogy Schmuck Andor kétszer nősült, először 2009-ben, majd tíz évvel később. Mindkét házasság két éven belül válással végződött. Gyermeket nem akart, erről korábban azt mondta:

Nagyon hamar felismertem, hogy egy gyerek hatalmas felelősséggel jár, és ha szeretném úgy felnevelni, hogy aztán minden ajtó nyitva álljon előtte az életben, az rengeteg pénzbe kerül.

A portál hozzáfűzi, később a volt politikus később ezt átgondolta, és azt mondta, ha megtalálja a harmadik feleségét, akkor vele már szívesen vállalna gyermeket. Schmuck Andor titkos szerelméről egyébként Schobert Norbi beszélt először, erről ide kattintva olvashat, míg a fotót a nőről, aki feltehetően Schmuck Andor utolsó szerelme volt, ide kattintva nézheti meg. 

1/14 Megrendülve búcsúztak barátai, ismerősei Schmuck Andortól

 

