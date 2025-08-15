Kiszúrták a gyászoló tömegben Schmuck Andor titkos szerelmét + galéria

Nagyon hamar felismertem, hogy egy gyerek hatalmas felelősséggel jár, és ha szeretném úgy felnevelni, hogy aztán minden ajtó nyitva álljon előtte az életben, az rengeteg pénzbe kerül.

A portál hozzáfűzi, később a volt politikus később ezt átgondolta, és azt mondta, ha megtalálja a harmadik feleségét, akkor vele már szívesen vállalna gyermeket. Schmuck Andor titkos szerelméről egyébként Schobert Norbi beszélt először, erről ide kattintva olvashat, míg a fotót a nőről, aki feltehetően Schmuck Andor utolsó szerelme volt, ide kattintva nézheti meg.