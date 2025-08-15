A gyászoló tömegben Schmuck Andor temetésén feltűnt egy fátyolos, kalapos szőke hölgy – szúrta ki a BorsOnline.
Kiszúrták a gyászoló tömegben Schmuck Andor titkos szerelmét + galéria
Le is fotózták.
A portál információi szerint a nőt Kingának hívják, és három évvel ezelőtt szerettek egymásba a volt politikussal. Úgy tudják, a fiatal nő a halála percéig támogatta Schmuck Andort. Felidézik, hogy Schmuck Andor kétszer nősült, először 2009-ben, majd tíz évvel később. Mindkét házasság két éven belül válással végződött. Gyermeket nem akart, erről korábban azt mondta:
Nagyon hamar felismertem, hogy egy gyerek hatalmas felelősséggel jár, és ha szeretném úgy felnevelni, hogy aztán minden ajtó nyitva álljon előtte az életben, az rengeteg pénzbe kerül.
A portál hozzáfűzi, később a volt politikus később ezt átgondolta, és azt mondta, ha megtalálja a harmadik feleségét, akkor vele már szívesen vállalna gyermeket. Schmuck Andor titkos szerelméről egyébként Schobert Norbi beszélt először, erről ide kattintva olvashat, míg a fotót a nőről, aki feltehetően Schmuck Andor utolsó szerelme volt, ide kattintva nézheti meg.
Rapid friss – Hazudni csak jól és velősen + videó
Már nincs olyan dolog a nap alatt lassan, amit ne hazudott volna össze Magyar Péter, akinek láthatóan mindent szabad.
Olyan irdatlan hőség lesz, hogy kiadták a piros figyelmeztetést + videó
Szombat estére megjön a vihar, jégeső is eshet.
Mobilon is elérhetők az augusztus 20-i programok
Ország tortája, tűzijáték, légi parádé a Duna fölött, és még megannyi program, ami augusztus 16. és 20. között vár ránk Budapesten.
Ez áll Schmuck Andor titkos szerelmének utolsó üzenetében
Szívszorító a szerelmes nő utolsó mondata.
