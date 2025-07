Schobert Norbi: Schmuck Andornak eltitkolt menyasszonya volt, teljesíti az utolsó kívánságát

Eredetileg csak hétfőn szerettem volna felhívni, de Andor hajthatatlan volt ez ügyben.

Norbi tehát beszélt az ápolónővel még szombaton, majd ezt meg is írta a nagybetegnek, akinek a hogyléte felől is érdeklődött, azonban a kérdésére már nem kapott választ. Később Norbi újra beszélt az ápolónővel, akitől megtudta, hogy sokszor találkozott az expolitikussal, aki meg is kérte a kezét. A terv az volt, hogy összeházasodnak.

…amikor beszéltem vele, sírt a telefonban

– részletezte. Norbinak az ápolónő elárulta azt is, hogy Schmuck Andor betegségéről nem tudott semmit, és azért akart megszabadulni néhány kilótól., hogy szép legyen az esküvőjén.