Rapid délutáni friss – Pártelnök a gyomerdőben + videó

Máté Patrik azonnal azzal az emlékezetes videóval kezdett, ahol Magyar Péter egy mezőn sétálva felfedezett egy gyomnövényt, és rákérdezett, hogy ez ugye napraforgó? Mondta ezt az EP mezőgazdasági bizottságának tagja egy beállított felvételen. Csak jelezzük, a napraforgómezőket hamarosan elárasztják a kombájnok, a legtöbb helyen már a sárga szirmait is elhullatta a növény, és őszre csak a tarló marad.

Kertész Dávid úgy fogalmazott, hogy ez tipikusan megint egy olyan videónak indult, hogy :„Péter vagyok, szeressetek!” – kollégánknak erről a Rákosi-féle búzasimogatás jutott eszébe. Munkatársunk hozzátette, ő nem botanikus, de még egy városi ember is felismeri, hogy mi a különbség a gyomnövény és a napraforgó között. De vélhetően Magyar Péter még meccsre sem jár, hiszen a szotyis zacskón is látható a növény stilizált ábrája.

No de ha már Tisza, evezzünk komolyabb vizekre. Máté Patrik emlékeztetett, a napokban felröppent a hír, hogy Magyar Péter saját öccsét, Magyar Mártont – aki jártas a televíziózásban és a kommunikációban – eltávolítaná a Kontroll nevű médiaportál éléről. Állítólag az ügy hátterében az áll, hogy az Erdélyben rendezett „ellen-Tusványoson” a Kontrollnak nem sikerült tömeget varázsolnia Magyar Péter négynapos táborában, ahol nagyon kevesen voltak. Kertész Dávid szerint sok bakiba belefutottak a tiszások a rendezvényen, ahol voltak olyan pillanatok, amikor a párt által odaszervezett műközönség is harsányan felkacagott Magyar Péter egy-egy kínos magyarázkodásán. Összegzésként Kertész Dávid elmondta azt is, hogy amit a közösségi médiában fel lehet pumpálni, az a valóságban nem működik. Kiemelte azt is, a baloldal nem tanul a saját hibáiból, ez is egy ilyen pont. Podcastműsorunkban sokkal komolyabb témáról is szó esett, ilyen volt a Digitális Polgári Körök megalakulása, helyzete és miértje is.