Már a londoni karnevál első napján több mint száz embert letartóztattak

Londonban az idei Notting Hill Karnevál első napján 140 embert tartóztattak le különböző bűncselekmények miatt. A londoni karnevál a helyi afrokaribi közösség kultúráját ünnepli, de egyre vitatottabb az antiszociális viselkedés és erőszak miatt. A Metropolitan Police élő arcfelismerést alkalmazott a biztonság növelésére.

2025. 08. 25. 22:44
Notting Hill karnevál Fotó: CARLOS JASSO Forrás: AFP
A londoni karnevál, a Notting Hill egy többnapos utcai ünnepség, amely a londoni afrokaribi közösség kultúráját ünnepli. Ez a közösség a második világháború után a „Windrush-generáció” részeként érkezett tömegesen Nagy-Britanniába. A fesztivál 1966 óta létezik, és a legnagyobb ilyen jellegű esemény, ami évente körülbelül egymillió látogatót vonz. Az utóbbi években azonban egyre vitatottabbá vált, egyre többen követelik betiltását az antiszociális viselkedés és az erőszakos cselekmények miatt. A londoni rendőrség közleménye szerint a vasárnap kezdődő karnevál első napján 140 embert tartóztattak le különböző bűncselekmények miatt, köztük rendőrök elleni támadás, szexuális bűncselekmények, kábítószer-kereskedelem, rablás és fegyvertartás miatt – írja a Breitbart.

Száznegyven emberre került bilincs a londoni karnevál első napján. Fotó: AFP/Carlos Jasso

A londoni karneválra nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

 Az előző évben történt két gyilkosság után megerősített rendőri volt a karnevál területén és a letartóztatások száma körülbelül 40 százalékkal nőtt az első napra vetítve 2024-hez képest:

  • 15 embert tartóztattak le rendőrök elleni támadás,
  • 21 embert tartóztattak le fegyvertartás, 
  • 25-öt kender birtoklása, 
  • hatot A osztályú kábítószer birtoklása, 
  • kettőt más drog birtoklása, 
  • 19-et kábítószer-kereskedelem szándéka, 
  • kettőt rablás, 
  • négyet közrend elleni vétség 
  • és négyet szexuális bűncselekmények miatt.

A rendőrség közlése szerint a 140 letartóztatásból 105 a karnevál ideje alatt történt, míg 35 olyan személy ellen, akik megpróbáltak belépni a fesztiválra. Idén a helyi rendőrség arcfelismerő kamerákat is bevetett.

A tavalyi karnevál során két ember gyilkosság áldozata lett, köztük Mussie Imnetu séf és Cher Maximen, egy anya, akit a hároméves kislánya szeme láttára szúrtak le. 2025 elején Shakeil Thibou-t, egy 20 éves férfit Maximen gyilkosságáért elítélték, és 29 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Két testvérét, Sheldont és Shaeimet szintén elítélték egy rendőrtiszt, Oliver Mort megtámadásáért, aki megpróbálta megfékezni a verekedést, amelyben Maximent meggyilkolták.

Borítókép: Notting Hill-i karnevál (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Az „ittmindensz…r" hülye szekta figyelmébe

Bayer Zsolt avatarja

(Persze, tudom, felesleges.)

