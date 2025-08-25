Már a londoni karnevál első napján több mint száz embert letartóztattak

A londoni karnevál, a Notting Hill egy többnapos utcai ünnepség, amely a londoni afrokaribi közösség kultúráját ünnepli. Ez a közösség a második világháború után a „Windrush-generáció” részeként érkezett tömegesen Nagy-Britanniába. A fesztivál 1966 óta létezik, és a legnagyobb ilyen jellegű esemény, ami évente körülbelül egymillió látogatót vonz. Az utóbbi években azonban egyre vitatottabbá vált, egyre többen követelik betiltását az antiszociális viselkedés és az erőszakos cselekmények miatt. A londoni rendőrség közleménye szerint a vasárnap kezdődő karnevál első napján 140 embert tartóztattak le különböző bűncselekmények miatt, köztük rendőrök elleni támadás, szexuális bűncselekmények, kábítószer-kereskedelem, rablás és fegyvertartás miatt – írja a Breitbart.
A londoni karneválra nagy erőkkel vonult ki a rendőrség
Az előző évben történt két gyilkosság után megerősített rendőri volt a karnevál területén és a letartóztatások száma körülbelül 40 százalékkal nőtt az első napra vetítve 2024-hez képest:
- 15 embert tartóztattak le rendőrök elleni támadás,
- 21 embert tartóztattak le fegyvertartás,
- 25-öt kender birtoklása,
- hatot A osztályú kábítószer birtoklása,
- kettőt más drog birtoklása,
- 19-et kábítószer-kereskedelem szándéka,
- kettőt rablás,
- négyet közrend elleni vétség
- és négyet szexuális bűncselekmények miatt.
A rendőrség közlése szerint a 140 letartóztatásból 105 a karnevál ideje alatt történt, míg 35 olyan személy ellen, akik megpróbáltak belépni a fesztiválra. Idén a helyi rendőrség arcfelismerő kamerákat is bevetett.
A tavalyi karnevál során két ember gyilkosság áldozata lett, köztük Mussie Imnetu séf és Cher Maximen, egy anya, akit a hároméves kislánya szeme láttára szúrtak le. 2025 elején Shakeil Thibou-t, egy 20 éves férfit Maximen gyilkosságáért elítélték, és 29 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Két testvérét, Sheldont és Shaeimet szintén elítélték egy rendőrtiszt, Oliver Mort megtámadásáért, aki megpróbálta megfékezni a verekedést, amelyben Maximent meggyilkolták.