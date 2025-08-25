Már a londoni karnevál első napján több mint száz embert letartóztattak

A londoni karnevál, a Notting Hill egy többnapos utcai ünnepség, amely a londoni afrokaribi közösség kultúráját ünnepli. Ez a közösség a második világháború után a „Windrush-generáció” részeként érkezett tömegesen Nagy-Britanniába. A fesztivál 1966 óta létezik, és a legnagyobb ilyen jellegű esemény, ami évente körülbelül egymillió látogatót vonz. Az utóbbi években azonban egyre vitatottabbá vált, egyre többen követelik betiltását az antiszociális viselkedés és az erőszakos cselekmények miatt. A londoni rendőrség közleménye szerint a vasárnap kezdődő karnevál első napján 140 embert tartóztattak le különböző bűncselekmények miatt, köztük rendőrök elleni támadás, szexuális bűncselekmények, kábítószer-kereskedelem, rablás és fegyvertartás miatt – írja a Breitbart.

Száznegyven emberre került bilincs a londoni karnevál első napján. Fotó: AFP/Carlos Jasso

A londoni karneválra nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Az előző évben történt két gyilkosság után megerősített rendőri volt a karnevál területén és a letartóztatások száma körülbelül 40 százalékkal nőtt az első napra vetítve 2024-hez képest:

15 embert tartóztattak le rendőrök elleni támadás,

21 embert tartóztattak le fegyvertartás,

25-öt kender birtoklása,

hatot A osztályú kábítószer birtoklása,

kettőt más drog birtoklása,

19-et kábítószer-kereskedelem szándéka,

kettőt rablás,

négyet közrend elleni vétség

és négyet szexuális bűncselekmények miatt.

A rendőrség közlése szerint a 140 letartóztatásból 105 a karnevál ideje alatt történt, míg 35 olyan személy ellen, akik megpróbáltak belépni a fesztiválra. Idén a helyi rendőrség arcfelismerő kamerákat is bevetett.

A tavalyi karnevál során két ember gyilkosság áldozata lett, köztük Mussie Imnetu séf és Cher Maximen, egy anya, akit a hároméves kislánya szeme láttára szúrtak le. 2025 elején Shakeil Thibou-t, egy 20 éves férfit Maximen gyilkosságáért elítélték, és 29 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Két testvérét, Sheldont és Shaeimet szintén elítélték egy rendőrtiszt, Oliver Mort megtámadásáért, aki megpróbálta megfékezni a verekedést, amelyben Maximent meggyilkolták.