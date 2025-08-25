Hajnali razziában fogták el a kállói drogdílereket

A Pásztói Rendőrkapitányság hónapok óta nyomozott egy kállói férfi és élettársa ellen kábítószer-kereskedelem bűntett miatt. A rendőrség közlése szerint a biznisznek augusztus 19-én hajnalban lett vége, amikor összehangolt akcióban elfogták a 35 éves férfit és 33 éves társát.

A páros a gyanú szerint kristály néven ismert új pszichoaktív anyagot árusított rendszeresen Kállón, pakkonként kétezer forintért. A nyomozás szerint a drogot nemcsak saját fogyasztásra, hanem kereskedelmi haszon céljából is beszerezték.

Az akcióban a Pásztói Rendőrkapitányság mellett a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítő osztálya, a Cserhát mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztály, valamint a Készenléti Rendőrség egységei is részt vettek. A nyomozók a kábítószer mellett a bűnös vagyon elvonása érdekében lefoglaltak egy nagy méretű televíziót és egy személykocsit is. A párost előállították, kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat.