Pásztói RendőrkapitányságKészenléti Rendőrségdrogdíler

Hajnali razziában fogták el a kállói drogdílereket

A rendőrség hajnali akcióban fogta el azt a kállói férfit és nő társát, akik kristály nevű új pszichoaktív anyagot árultak kétezer forintért csomagonként. A nyomozók tévét és egy autót is lefoglaltak tőlük.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 22:40
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pásztói Rendőrkapitányság hónapok óta nyomozott egy kállói férfi és élettársa ellen kábítószer-kereskedelem bűntett miatt. A rendőrség közlése szerint a biznisznek augusztus 19-én hajnalban lett vége, amikor összehangolt akcióban elfogták a 35 éves férfit és 33 éves társát.

A páros a gyanú szerint kristály néven ismert új pszichoaktív anyagot árusított rendszeresen Kállón, pakkonként kétezer forintért. A nyomozás szerint a drogot nemcsak saját fogyasztásra, hanem kereskedelmi haszon céljából is beszerezték.

Az akcióban a Pásztói Rendőrkapitányság mellett a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítő osztálya, a Cserhát mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztály, valamint a Készenléti Rendőrség egységei is részt vettek. A nyomozók a kábítószer mellett a bűnös vagyon elvonása érdekében lefoglaltak egy nagy méretű televíziót és egy személykocsit is. A párost előállították, kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Az „ittmindensz…r" hülye szekta figyelmébe

Bayer Zsolt avatarja

(Persze, tudom, felesleges.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu