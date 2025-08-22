Ezekre a motorokra lesz jó a B kategóriás jogosítvány

Már sokaknak ismerősen csenghet az új KRESZ-kifejezés, ami 2025 év elején kezdett köztudatba szivárogni az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó szabálymódosítási tervezeteként. Az új koncepció részletei között szerepel az a pont is, hogy a B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet – kezdte cikkét a Haon. A vármegyei portál szerint bár ez egyszerűen hangzik, a valóságban jóval összetettebb, legalábbis valószínűleg sokan gondolhatták azt a hír hallatán, hogy ha az autóra megvan a jogsi, akkor mindenféle motorkerékpárt vezethetnek majd.

Hangsúlyozták: motor és motor között is vannak különbségek, méghozzá elég jelentősek, mert több kategória is létezik. Azt, hogy a B kategóriás vezetői engedély mely motorokra és milyen feltételek szerint lehet érvényes, ide kattintva tudhatja meg.