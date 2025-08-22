Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Lázár JánosMagyarországbelügyminiszter

Lázár János elárulta, mikor léphet életbe az új KRESZ + videó

2026 őszén életbe léphet az új KRESZ, amely több területen is átalakítja a közlekedési szabályokat – derült ki Lázár János bejelentéséből. A módosítások érinthetik a sebességhatárokat, a követési távolság ellenőrzését, a motorozási lehetőségeket B kategóriás jogosítvánnyal, valamint az elektromos rollerek szabályozását is.

2025. 08. 22. 10:33
A társadalompolitikai egyeztetés után 2026 szeptemberében léphet életbe az új KRESZ – derül ki Lázár János Facebook-videójából. 

Az új KRESZ elfogadása után alapelvvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben Fotó: Hatlaczki Balazs
Az új KRESZ jövőre léphet életbe (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyarország építési és közlekedési minisztere kifejtette: az új törvényjavaslat szövegezése elkészült, a rendőrséggel megegyeztek. A belügyminiszterrel közösen fogják javasolni a kormánynak az új KRESZ elfogadását 2026-os hatályba lépéssel.

Mit módosítanak? 

Az Origó korábban azt írta: nagy változás lehet az elektromos rollerek szabályozása, de egyéb fontos módosítások is várnak az autósokra. Az egyik legnagyobb változást jelentheti a B jogosítvánnyal rendelkező vezetők motorhasználata. 

A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor. 

Ez a változás több szempontból is előnyös lehet, egyrészt a motoros forgalom megnövekedése javíthatja a városon belüli közlekedést azzal, hogy várhatóan kevesebb lesz a torlódás.

 

 

Túl sok a ráfutásos baleset, ezen is változtatna a KRESZ módosítása

A tervezet szerint ellenőrizhető és büntethető lesz a túl kis követési távolság, ami egyébként több nyugat-európai államban bevett gyakorlat. 

A változások szerint egy-két másodperc lesz az előírás a pillanatnyi sebességhatártól függően, így értelemszerűen a városokban és kétsávos utakon kisebb, gyorsforgalmi utakon, autópályákon pedig nagyobb követési távolságot írnak elő, mellyel szeretnék csökkenteni a ráfutásos balesetek számát.

 

Változnak a sebességhatárok

Szeretnék felemelni a 3,5 tonna feletti buszok és teherautók megengedett sebességét 90 km/órára lakott területen kívül. 

A másik hasonló kategóriájú változás az autópályákat érintheti: a 130 km/órás általános korlátozás megtartása mellett egyes szakaszokon 140 vagy akár 150 km/órára fogják növelni a sebességhatárt. 

 

A szabályozás a rollereseket is érinteni fogja. Jön a rolleres jogosítvány?

Nagy esély van rá, hogy a rollesekkel is foglalkozni fog az új KRESZ. Igény lenne rá, ugyanis borzasztó a közlekedési morál, rengetegen felelőtlenül használják ezeket a könnyen elérhető elektromos eszközöket. A kisebb teljesítményű rollerek legfeljebb 25 kilométer/óra sebességre képesek. 

Ezeket 12 éves kortól lehet majd vezetni, de 12–13 éves korban csak kerékpáros sisak viselésével. 

A járdán legfeljebb tíz kilométer/órával, egyéb területeken maximum húsz kilométer/órával közlekedhetnek. A nagyobb teljesítményű rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályozás alá esnek. 

Ezekhez 14 éves korhatár és kötelező felelősségbiztosítás kapcsolódik. 

Legnagyobb megengedett sebességük 45 kilométer/óra, de járdán nem használhatók, csak úttesten vagy kerékpárúton, ez utóbbin csak csökkentett sebességgel. Utast egyik kategória sem szállíthat. 

Olyan gondolatok is napvilágot láttak az elektromos rollerek kapcsán, miszerint érdemes lenne valamilyen formában egy jogosítvány kibocsátását hozzárendelni ehhez a közlekedési eszközhöz. Az szinte biztos, hogy a KRESZ-vizsga elvégzése kötelező lesz a használatukhoz.

 

