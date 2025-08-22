Lázár János elárulta, mikor léphet életbe az új KRESZ + videó

A társadalompolitikai egyeztetés után 2026 szeptemberében léphet életbe az új KRESZ – derül ki Lázár János Facebook-videójából.

Az új KRESZ jövőre léphet életbe (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyarország építési és közlekedési minisztere kifejtette: az új törvényjavaslat szövegezése elkészült, a rendőrséggel megegyeztek. A belügyminiszterrel közösen fogják javasolni a kormánynak az új KRESZ elfogadását 2026-os hatályba lépéssel.

Mit módosítanak?

Az Origó korábban azt írta: nagy változás lehet az elektromos rollerek szabályozása, de egyéb fontos módosítások is várnak az autósokra. Az egyik legnagyobb változást jelentheti a B jogosítvánnyal rendelkező vezetők motorhasználata.

A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor.

Ez a változás több szempontból is előnyös lehet, egyrészt a motoros forgalom megnövekedése javíthatja a városon belüli közlekedést azzal, hogy várhatóan kevesebb lesz a torlódás.

Túl sok a ráfutásos baleset, ezen is változtatna a KRESZ módosítása

A tervezet szerint ellenőrizhető és büntethető lesz a túl kis követési távolság, ami egyébként több nyugat-európai államban bevett gyakorlat.

A változások szerint egy-két másodperc lesz az előírás a pillanatnyi sebességhatártól függően, így értelemszerűen a városokban és kétsávos utakon kisebb, gyorsforgalmi utakon, autópályákon pedig nagyobb követési távolságot írnak elő, mellyel szeretnék csökkenteni a ráfutásos balesetek számát.

Változnak a sebességhatárok

Szeretnék felemelni a 3,5 tonna feletti buszok és teherautók megengedett sebességét 90 km/órára lakott területen kívül.

A másik hasonló kategóriájú változás az autópályákat érintheti: a 130 km/órás általános korlátozás megtartása mellett egyes szakaszokon 140 vagy akár 150 km/órára fogják növelni a sebességhatárt.

A szabályozás a rollereseket is érinteni fogja. Jön a rolleres jogosítvány?

Nagy esély van rá, hogy a rollesekkel is foglalkozni fog az új KRESZ. Igény lenne rá, ugyanis borzasztó a közlekedési morál, rengetegen felelőtlenül használják ezeket a könnyen elérhető elektromos eszközöket. A kisebb teljesítményű rollerek legfeljebb 25 kilométer/óra sebességre képesek.

Ezeket 12 éves kortól lehet majd vezetni, de 12–13 éves korban csak kerékpáros sisak viselésével.

A járdán legfeljebb tíz kilométer/órával, egyéb területeken maximum húsz kilométer/órával közlekedhetnek. A nagyobb teljesítményű rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályozás alá esnek.

Ezekhez 14 éves korhatár és kötelező felelősségbiztosítás kapcsolódik.

Legnagyobb megengedett sebességük 45 kilométer/óra, de járdán nem használhatók, csak úttesten vagy kerékpárúton, ez utóbbin csak csökkentett sebességgel. Utast egyik kategória sem szállíthat.