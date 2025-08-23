ZelenszkijBarátság kőolaj vezetékNATOtámadás

Zelenszkijt bajban: NATO-tag ellen intézett katonai támadást

Éles bírálat érte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Egyesült Államokban, miután az ukrán hadsereg megrongálta a Magyarország és Szlovákia kőolajellátását biztosító Barátság vezetéket. A New York-i Republikánus Ifjúsági Klub szerint az akció szabotázs volt, amely aláássa a NATO-szövetség egységét, sőt elvben akár az Észak-atlanti Szerződés ötödik cikkelyének alkalmazását is kiválthatná. Zelenszkij nagy bajban van.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 9:08
Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen csókkal üdvözlik egymást Fotó: INA FASSBENDER Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij hadereje ismét megrongálta a Barátság olajvezetéket, amely a szovjet időkben épült, és máig Magyarország energiaellátásának egyik legfontosabb forrása, hiszen hazánk tengeri kikötő híján nagyrészt ezen keresztül jut nyersolajhoz.

Zelenszkij
Zelenszkij hadereje harmadszorra mért csapást a Barátság kőolajvezetékre. Fotó:  AFP

Az ukrán erők már több alkalommal célba vették az orosz energiahálózatot, és immár harmadszor érte támadás a Barátság vezetéket, amelynek révén először került közvetlen veszélybe egy NATO-tagállam energiaellátása.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnal levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben figyelmeztette, hogy Kijev a szövetséges országok érdekeit sértette meg. Trump a válaszában világossá tette, hogy rendkívül elégedetlen a történtekkel, és Orbán Viktort a barátjának nevezve biztosította támogatásáról.

Az akció az amerikai közéletben is komoly visszhangot váltott ki. A  New York-i Republikánus Ifjúsági Klub (New York Young Republican Club) az állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy az amerikai adófizetők pénzén támogatott ukrán hadsereg nem élhet vissza büntetlenül a helyzetével.

Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy nem szerezhet barátokat azzal, ha szövetségeseinket bombázza. Ha Amerika érdekeit és barátait támadja, akkor elveszíti támogatását

 – írták.

 

Zelenszkij Magyarország ellen?

A konzervatív szervezet szerint Budapest sokkal közelebb áll Washington nemzeti érdekeihez, mint Kijev, és Orbán Viktor megbízhatóbb szövetséges Donald Trump számára, mint Zelenszkij. A közlemény figyelmeztetett arra is, hogy ha az ukrán elnök tovább provokálja a NATO-t, rövid időn belül szövetségesek és barátok nélkül találhatja magát.

A történtek súlyosságát mutatja, hogy a támadás nemcsak az energiaellátást veszélyeztette, hanem diplomáciai feszültséget is szított a béketárgyalások küszöbén. Magyarország kormánya kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy 

a nemzeti érdek a béke és az energiabiztonság védelme, és következetesen figyelmeztetett az ukrán provokációk kockázataira. A mostani eset azonban minden eddiginél nyilvánvalóbbá tette, hogy Kijev akciói közvetlenül is veszélyeztethetik a NATO-tagállamokat.

Az első támadás idén tavasszal történt, amikor egy ukrán drón becsapódása miatt megsérült a vezeték brianszki szakasza. Akkor a szállítás ugyan rövid időn belül helyreállt, de figyelmeztető jel volt, hogy Kijev nem riad vissza a régió energia-infrastruktúrájának célba vételétől. 

Néhány héttel később, nyár elején ismét találat érte a vezetéket, akkor a belgorodi régióban, ami újabb fennakadásokat okozott az olajszállításban Magyarország és Szlovákia felé.

A harmadik, mostani támadás, mint írtuk, minden eddiginél súlyosabbnak bizonyult. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen csókkal üdvözlik egymást (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.