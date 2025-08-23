Zelenszkijt bajban: NATO-tag ellen intézett katonai támadást

Zelenszkij hadereje ismét megrongálta a Barátság olajvezetéket, amely a szovjet időkben épült, és máig Magyarország energiaellátásának egyik legfontosabb forrása, hiszen hazánk tengeri kikötő híján nagyrészt ezen keresztül jut nyersolajhoz.
Az ukrán erők már több alkalommal célba vették az orosz energiahálózatot, és immár harmadszor érte támadás a Barátság vezetéket, amelynek révén először került közvetlen veszélybe egy NATO-tagállam energiaellátása.
Orbán Viktor miniszterelnök azonnal levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben figyelmeztette, hogy Kijev a szövetséges országok érdekeit sértette meg. Trump a válaszában világossá tette, hogy rendkívül elégedetlen a történtekkel, és Orbán Viktort a barátjának nevezve biztosította támogatásáról.
Az akció az amerikai közéletben is komoly visszhangot váltott ki. A New York-i Republikánus Ifjúsági Klub (New York Young Republican Club) az állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy az amerikai adófizetők pénzén támogatott ukrán hadsereg nem élhet vissza büntetlenül a helyzetével.
Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy nem szerezhet barátokat azzal, ha szövetségeseinket bombázza. Ha Amerika érdekeit és barátait támadja, akkor elveszíti támogatását
– írták.
Zelenszkij Magyarország ellen?
A konzervatív szervezet szerint Budapest sokkal közelebb áll Washington nemzeti érdekeihez, mint Kijev, és Orbán Viktor megbízhatóbb szövetséges Donald Trump számára, mint Zelenszkij. A közlemény figyelmeztetett arra is, hogy ha az ukrán elnök tovább provokálja a NATO-t, rövid időn belül szövetségesek és barátok nélkül találhatja magát.
A történtek súlyosságát mutatja, hogy a támadás nemcsak az energiaellátást veszélyeztette, hanem diplomáciai feszültséget is szított a béketárgyalások küszöbén. Magyarország kormánya kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy
a nemzeti érdek a béke és az energiabiztonság védelme, és következetesen figyelmeztetett az ukrán provokációk kockázataira. A mostani eset azonban minden eddiginél nyilvánvalóbbá tette, hogy Kijev akciói közvetlenül is veszélyeztethetik a NATO-tagállamokat.