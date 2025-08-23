Zelenszkij hadereje ismét megrongálta a Barátság olajvezetéket, amely a szovjet időkben épült, és máig Magyarország energiaellátásának egyik legfontosabb forrása, hiszen hazánk tengeri kikötő híján nagyrészt ezen keresztül jut nyersolajhoz.

Zelenszkij hadereje harmadszorra mért csapást a Barátság kőolajvezetékre. Fotó: AFP

Az ukrán erők már több alkalommal célba vették az orosz energiahálózatot, és immár harmadszor érte támadás a Barátság vezetéket, amelynek révén először került közvetlen veszélybe egy NATO-tagállam energiaellátása.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnal levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben figyelmeztette, hogy Kijev a szövetséges országok érdekeit sértette meg. Trump a válaszában világossá tette, hogy rendkívül elégedetlen a történtekkel, és Orbán Viktort a barátjának nevezve biztosította támogatásáról.

Az akció az amerikai közéletben is komoly visszhangot váltott ki. A New York-i Republikánus Ifjúsági Klub (New York Young Republican Club) az állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy az amerikai adófizetők pénzén támogatott ukrán hadsereg nem élhet vissza büntetlenül a helyzetével.

Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy nem szerezhet barátokat azzal, ha szövetségeseinket bombázza. Ha Amerika érdekeit és barátait támadja, akkor elveszíti támogatását

– írták.

Zelenszkij Magyarország ellen?

A konzervatív szervezet szerint Budapest sokkal közelebb áll Washington nemzeti érdekeihez, mint Kijev, és Orbán Viktor megbízhatóbb szövetséges Donald Trump számára, mint Zelenszkij. A közlemény figyelmeztetett arra is, hogy ha az ukrán elnök tovább provokálja a NATO-t, rövid időn belül szövetségesek és barátok nélkül találhatja magát.

A történtek súlyosságát mutatja, hogy a támadás nemcsak az energiaellátást veszélyeztette, hanem diplomáciai feszültséget is szított a béketárgyalások küszöbén. Magyarország kormánya kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy

a nemzeti érdek a béke és az energiabiztonság védelme, és következetesen figyelmeztetett az ukrán provokációk kockázataira. A mostani eset azonban minden eddiginél nyilvánvalóbbá tette, hogy Kijev akciói közvetlenül is veszélyeztethetik a NATO-tagállamokat.