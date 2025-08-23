Hiába kap Magyarországról rengeteg energiát, Ukrajna elvágná tőlünk az olajat

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket pénteken – ez már a harmadik hasonló incidens rövid időn belül. A drónos és rakétás támadás most egy kulcsfontosságú olajszivattyú-állomást érintett Oroszországban, aminek következtében megszakadt az orosz olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába.

Szijjártó Péter külügyminiszter az eseményt nemcsak energiabiztonsági kérdésként, hanem olyan kísérletként értékelte, amellyel „belerángatnák” Magyarországot a háborúba.

A most megtámadott Unecsa olajátemelő állomás ugyanis kifejezetten a Magyarország és Szlovákia felé irányuló szállításokat szolgálja, vagyis Ukrajna ezzel célzottan a mi ellátásunkat akarta ellehetetleníteni – mutatott rá Tóth Máté energiajogász Facebook-posztjában.

Az ukrán gázimport fele tőlünk érkezik

Nehéz is másként vélekedni, hiszen hazánk a háború kitörése óta jelentős mértékben segíti Ukrajnát energiabeszállításaival. Az elmúlt három és fél évben nemcsak hogy megnőtt, hanem egyenesen többszörösére nőtt a Magyarországról Ukrajnába érkező villamos energia és földgáz mennyisége, ezáltal pedig már kimagasló a magyar részesedés az ukrán energiaimporton belül. Ahogyan a korábbi, augusztus 17-18-i infrastukrúra-támadás alkalmával Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese rámutatott: Magyarország felől az FGSZ Földgázszállító Zrt. rendszerén 2022-höz (620 millió köbméter) képest tavalyelőtt több mint kétszer (1,32 milliárd köbméter), tavaly pedig közel háromszor több földgázt szállítottak Ukrajnába (1,7 milliárd köbméter). Az idén pedig már augusztus közepére elérte a gázexport mennyisége a tavalyi teljes évét (1,65 milliárd köbméter), ez pedig a teljes ukrán gázimport fele.

Jó szándékkal gyorsítottuk az áramszinkront

Ettől nem sokkal marad el az ukrán áramimportban lévő magyar részarány, amely jelenleg 40 százalék körüli. A magyar–ukrán irányú áramexport 2022 óta 2023-ban és 2024-ben is megduplázódott, 1,09 TWh-ra, majd 2,14 TWh-ra ugorva.

Itt érdemes felidézni azt az emlékezetes eseményt is, amely mindezt lehetővé tette. Ugyanis éppen a háború kitörése miatt hozták előre egy teljes évvel az ukrán és az európai villamosenergia-rendszer szinkronizációját annak érdekében, hogy az ukrán és a moldáv rendszer leválhasson az oroszról és a belaruszról.