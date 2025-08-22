Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

TrumpOrbán Viktorháborúkőolajvezetékorosz-ukrán háború
magyar

Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Erről írt bejegyzésében a magyar miniszterelnök, aki a támadás kapcsán levelet írt az amerikai elnöknek. Donald Trump kiállt a magyarok mellett.

Kozma Zoltán
2025. 08. 22. 10:01
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő (Fotó: AFP)
Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke. Erről írt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. 

Orbán Viktor levelet írt Trump amerikai elnöknek (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor levelet írt Trump amerikai elnöknek (Forrás: Facebook)

A magyar miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte. 

Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt

 – írta a kormányfő.

Trump dühös lett

A levélre válaszolva Trump kifejtette: 

Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.

A miniszterelnök bejegyzésében megjegyezte, még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt van. 

Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni

– tette hozzá.

Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos hitel – közölte Orbán Viktor.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő (Fotó: AFP)

 


 

