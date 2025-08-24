RB LeipzigBayern MünchenBundesliga

Botrány készül Lipcsében: Gulácsiék megóvhatnák a Bayern elleni brutális kiütést

Hiába szenvedett súlyos, 6-0-s vereséget az RB Leipzig a Bayern München otthonában a Bundesliga nyitófordulójában, Németországban most arról írnak, hogy nincs vége a meccsnek. Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata ugyanis akár óvást is benyújthatna, mivel a német szövetség elismerte, hogy a VAR szabálytalanul avatkozhatott közbe, amikor elvették a Lipcse szépítő gólját. Mindenesetre ha Gulácsiék valóban óvnak, abból óriási botrány kerekedhet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 7:43
Gulácsi Péter hat gólt kapott a Bayern München ellen, de Lipcse óvhatna Fotó: MIDORI IKENOUCHI Forrás: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic
Nincs jobb szó rá, a Bayern München kiütötte a Lipcsét a Bundesliga nyitányán még péntek este: a 6-0-s bajor siker ellentmondást nem tűrő volt, egyúttal rögtön válsághelyzetet teremtett Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatánál. A német Bild azt írja, hogy a meccs után megtartott lipcsei válságértekezleten Jürgen Klopp, a Red Bull globális futballigazgatója is beavatkozott, bár arról nem közöltek részleteket, hogy milyen döntések születhettek. Mindenesetre azt is fontolóra vehették az RB Leipzig titkos gyűlésén, hogy megóvhatják a Bayern München elleni meccset.

Kimmich heves tiltakozása is kellett a Lipcse és a Bayern München meccsének VAR-botrányához
Kimmich heves tiltakozása is kellett a Lipcse és a Bayern München meccsének VAR-botrányához (Fotó: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic)

Erről a lehetőségről a Kicker és a Bild is cikket írt azok után, hogy kiderült, hogy a VAR valószínűleg szabálytalanul avatkozhatott közbe, amikor 4-0-s Bayern-vezetésnél elvették a Lipcse szépítő gólját.

Mi történt?

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló Lipcse a 64. percben 4-1-re szépített volna Antonio Nusa góljával, ám a találatot heves tiltakozások után, mialatt a Bayernből Joshua Kimmich sárgát is kapott, csaknem öt perccel később visszavonták.

Az volt a baj, hogy a lipcsei Castello Lukeba szabadrúgással indította az akciót, de közben többször is hozzáért a labdához. Ezt a játékvezető, Florian Badstübner és csapata a pályán nem észlelte, a játék folytatódott és az akció góllal ért véget. Szakértők szerint biztosan nem az történt, hogy a játékvezetők öt perc után maguktól észrevették a hibát, hanem a VAR-központ avatkozhatott közbe. Ez viszont nem lenne szabályos, mert a VAR-nak ilyen esetben nincs joga beavatkozni.

A szövetség elismerte: Gulácsiék ellen jogtalan VAR-ítélet született

A német szövetség, a DFB játékvezetői testületének kommunikációs felelőse, Alex Feuerherdt lényegében el is ismerte, hogy szabálytalanul jártak el a gól visszavonásával.

– Az, hogy Lukeba a szabadrúgást nem szabályosan végezte el, hanem többször is a labdához ért, sajnos egyetlen játékvezető sem vette észre a pályán – vállalta fel Feuerherdt. – A gól maga VAR-ellenőrzésen átesett, de egy szabadrúgás kivitelezésének módja a gól előtti szakaszban szigorúan véve nem tartozik a VAR feladatkörébe.

Mint kiderült, a bayernes Kimmich heves tiltakozása is hozzájárult a beavatkozáshoz:

– A Bayern szokatlanul heves tiltakozása miatt a játékvezető úgy érezte, hogy meg kell kérdeznie a VAR-t. A VAR pedig a futball szellemében, kivételesen rövid jelzést adott a szabálytalan szabadrúgásról, mert senki nem értette volna, ha ezt a gólt megadják – magyarázta a DFB képviselője.

Megismételhetik a Lipcse meccsét a Bayern München ellen?

Németországban most azon tanakodnak, mi történik, ha a Lipcse óvást nyújt be a szövetség által is elismert hatáskörtúllépés miatt a VAR részéről. Azt javasolják Gulácsiék klubjának, hogy hagyják annyiban a dolgot, különben ebből óriási botrány lehet.

A Bild megszólaltatott egy szakértőt az ügyben, aki szerint a meccs megismétlése is benne lehet a pakliban, de ez nagyon eltúlzott lenne.

– A futball érdeke volt, hogy egy ilyen gyerekes hiba ne vezessen gólhoz. De szabályszerűen ez nem volt tiszta. És ilyenkor mindig felmerül a kérdés: mi van, ha óvás érkezik – fogalmazott a lapnak Manuel Gräfe játékvezető-szakértő. 

– Egy sportbíróságnak kellene döntenie, hogy esetleg meg kell-e ismételni a mérkőzést. De senki sem akarja, hogy szőrszálhasogató jogászok, és ne a futballisták döntsenek egy meccs kimeneteléről. A Lipcse valószínűleg bölcsen teszi, ha annyiban hagyja az ügyet.

 

