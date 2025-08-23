Willi Orbán egy dolognak örülhetett a Bayern elleni kiütéses vereség után, válságértekezlet Lipcsében

Gulácsi Péter karrierje legsúlyosabb veresége után próbálja összeszedni magát. A magyar kapus harmincöt éves, azaz sok mindent megélt már pályafutása során jóból és rosszból is, de hatgólos vereséget még nem szenvedett, csak most pénteken, a Bundesliga idénynyitóján, amikor a Bayern München 6-0-ra nyert az RB Leipzig ellen. Willi Orbán esetében ugyanez nem igaz, ő részese volt 2023 tavaszán a Manchester City elleni 7-0-s vereségnek is, ez persze aligha vigasztalta a magyar védőt a müncheni kiütés után. Willi Orbán egyetlen apró könnyebségnek azért örülhetett: immár nem ő az RB Leipzig csapatkapitánya, azaz nem neki kellett megpróbálnia megmagyarázni az újságírók előtt a megmagyarázhatatlant.

Willi Orbán és Joshua Kimmich is sárga lapot kapott a 2025/26-os Bundesliga-idény első meccsén, a Bayern csapatkapitánya utólag megdicsérte a játékvezetőt. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a hálátlan feladat az új csapatkapitánynak, David Raumnak jutott.

Katasztrófa volt, a legrosszabb eshetőség. Telibe pofán vertek minket. Ez soha többet nem történhet meg

– idézi a Kicker Raumot.

Willi Orbán utódja egész nap mosolygott

A német védő az RB Leipzig YouTube-csatornájának legfrissebb videójában még arról beszélt, hogy egész nap mosolygott. Mondani sem kell, ez az anyag még a meccs előtt készült, a meccs utáni reakciók nem záporoznak a lipcseiek hivatalos felületein. Házon belül viszont lesz miről beszélni.

Ola Werner, a lipcseiek nyáron kinevezett vezetőedzője Raumhoz hasonlóan katasztrófáról beszélt, és azt is közölte, hogy már a meccs másnapján válságértekezletet tart.

Werner annak talán örülhet, hogy Marcel Schäfer sportigazgató ugyanezt nem említette, azt viszont igen, hogy nehéz lesz felállni egy ilyen vereség után. Persze innen csak felfelé vezethet az út, Gulácsiék jövő szombaton a Heidenheim elleni hazai meccsel folytatják a bajnokságot.

A Bayern München tökéletes rajtja után Kimmich a bíróról beszélt

Ami az egyik oldalon katasztrófa, az a másikon csúcsteljesítmény. A Bayern Münchennél most érthetően mindenki boldog, miután Vincent Kompany csapata gálával örvendeztette meg a bajor szurkolókat. A Bayern csapatkapitánya, Joshua Kimmich jó kedvében még a játékvezetőt is megdicsérte, noha sárga lapot kapott tőle reklamálásért, mielőtt a sípmester a VAR segítségével elvette volna a lipcseiek egyetlen gólját.