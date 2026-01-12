Mráz Ágoston Sámuel: Nem indul jól a választási év a Tiszának

„Mivel a köztársasági elnök legkorábban a választás előtti 91. napon írhatja azt ki, s a legkorábbi idei dátum április 12-e lehet, ahogy azt bő egy éve megírtam, ezért dr. Sulyok Tamás most hétfőtől bármikor kiírhatja a választás hivatalos időpontját” – írja elemzésében Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője szerint lehet, hogy már csak 13 hét van hátra a sorsdöntő választásig.

Fidesz-kongresszus. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

– A Fidesz megtartotta a kongresszusát és levezényelte a közel 40 százalékos fiatalítást békésen, mindenfajta konfliktus nélkül. Ez nagy teljesítmény, egy fegyelmezett, újraválasztására készülő párt képét erősítette.

Orbán Viktor egyszerre nevezte magát tapasztaltnak és fiatalnak és egyszerre is tudta mindkettőt megjeleníteni

– hívta fel a figyelmet a Fidesz előnyeire. A politikai elemzője arról is szólt, hogy a Tisza vezetőjét mintha meglepte volna a Fidesz teljes körű jelöltállítása: előző hétfőn tartott sajtótájékoztatóján még azt ígérte, hogy Tállai András tiszás ellenfelét, az elmaradt előválasztás körzetében, még a Fidesz jelöltállítása előtt megnevezi, de erről lecsúszott.

– Kivételesen nem talált ki semmilyen párhuzamos programot a Fidesz-kongresszusára, ezért annak ideje alatt

egyéni Facebook-akciókat szervezett a Fidesz ellen. Nem vette észre, hogy ezzel csak növelte a jobboldal és a baloldal kínálata közötti kontrasztot

– állapította meg Mráz Ágoston Sámuel.

Hozzátette: ugyan Magyar Péternek – saját bevallása szerint – még mindig olyan kutatásokat mutatnak a kollégái, amely szerint kétharmados győzelmet arat majd a Tisza Párt, a baloldali kutatócégek valójában a nyilvánosságban megkezdték az eloldalgást mellőle. A Medián már tavaly novemberben a Fidesz győzelmi esélyeinek többségbe kerülését mérte, Závecz Tibor – velem beszélgetve az ATV-n – azt mondta, hogy az általa mért Tisza-előny nem jelenti a Tisza győzelmét, Pulai András pedig a Népszava szombati számában jelentette ki, hogy „elképzelhető, hogy »erősebbnek tűnik« a Tisza Párt” a valódinál.

– No comment. Nem indul jól a választási év a Tiszának – zárta gondolatait a Nézőpont Intézet igazgatója.