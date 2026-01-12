Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

A balos elemző is elismeri, hogy működik a Fidesz szlogenje

Horn Gábor embere is arról beszélt, kellőképpen erős a Fidesz szlogenje. Ranschburg Zoltán a HVG-nek beszélt arról, miért működhet a „biztos választás”.

2026. 01. 12. 11:47
Kellőképpen erősnek tartja a Fidesz szlogenjét Ranschburg Zoltán politikai elemző, aki a HVG-nek beszélt a nagyobbik kormánypárt hétvégi kongresszusáról.  Miként a baloldali elemző fogalmazott, 

Orbán Viktor személyes üzenete már régóta az, hogy az egész világ átalakulóban van, nemzetközi viharok dúlnak, és ebben a világrendszerváltásban csak egyetlen ember van, aki Magyarország hajóját egyenesen tudja tartani, az pedig ő maga. 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) és a képviselőjelöltek a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én
A baloldalon is elismerik, hogy jó a Fidesz szlogenje. 

Ranschburg Zoltán szerint a miniszterelnök ezt az üzenetet azzal is igyekezett alátámasztani szombati beszédében, hogy többször is hangsúlyozta: 20 éves miniszterelnöki tapasztalattal rendelkezik, van még benne energia, lehet bízni az erejében. 

Ezzel szemben Magyar Péter személye magában hordozza az izgalmat és az újdonságot, de ilyen vészjósló időkben nem a kísérletezésre van szükség

– vélekedett az elemző. Hozzátette azt is, szerinte azért is lehet hatékony a kormánypárt új kampányszlogenje, mert a biztos választás jelenthet fizikai, gazdasági biztonságot is, tehát kontextus alapján jól lehet formálni az üzenetet. 

Ismert, a Fidesz szombati jelöltállító kongresszusán bemutatták azokat a politikusokat, akikkel a kormánypártok a 106 egyéni körzetben nekivágnak a választásnak. Orbán Viktor miniszterelnök a kongresszusi beszédében tudatta, hogy 65 régi és 41 új jelölttel kezdi meg a Fidesz–KDNP a választási hadjáratot. Kiemelte, jelöltjeik higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szükségük van. 

