Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

Liverpool FCArsenalSzoboszlai DominikPremier League

A Liverpool sikeredzője az Arsenalhoz igazolt, megkeserítheti Szoboszlaiék életét

Az Arsenal csapatához igazolt a bedobásspecialista Thomas Gronnemark. A dán szakember 2018 és 2023 között, a Jürgen Klopp-féle BL-győztes és angol bajnok Liverpool legnagyobb sikereinek egyik kulcsfigurája volt, ő forradalmasította az együttes bedobásait. Angliában úgy vélik, Gronnemark nagy erősítés a Premier League listavezetőjének, az Arsenal ezzel újabb lépést tehet Szoboszlaiék bajnoki trónjának elfoglalása felé.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 9:48
Thomas Gronnemark, a Liverpool korábbi sikeredzője a rivális Arsenal csapatához igazolt. Forrás: Empire of the Kop
Az Arsenal kinevezte a hosszú bedobások specialistáját, Thomas Gronnemarkot, hogy tovább növelje esélyét a Premier League bajnoki címéért folytatott harcban ebben a szezonban – írja a Daily Mail. A dán edző korábban a Liverpool bedobásspecialistájaként dolgozott Jürgen Klopp irányítása alatt 2018 és 2023 között, a német legenda trófeákban gazdag utolsó anfieldi éveiben.

Thomas Gronnemark a Liverpool után most az Arsenal sikeréért dolgozhat
Thomas Gronnemark a Liverpool után most az Arsenal sikeréért dolgozhat. Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU AGENCY

Gronnemark most a Brentfordtól érkezik, amely az előző idény kezdete óta több gólt szerzett bedobásokból, mint bármely más Premier League-klub. Az 50 éves szakember tanácsadói szerepkörben csatlakozik az Arsenalhoz.

Mikel Arteta éllovas csapata már eddig is erős volt a rögzített helyzetekben, a pontrúgásokért felelős Nicolas Jover 2021-es érkezése óta a liga legeredményesebb együttesei közé tartozik szabadrúgásokból és szögletekből. Érdekesség, hogy a Liverpool nemrég épp a pontrúgásokért felelős edzőjét, Aaron Briggset menesztette.

Most az Arsenal a bedobásokra is ráerősít, amire azért is lehet szüksége, mert a mindössze nyolc csapat egyike, amely ebben az idényben még nem szerzett gólt bedobással megalapozott akcióból. Ebben a mutatóban a legerősebbek a már említett Brentford, valamint a Crystal Palace, a Burnley és a Sunderland három-három góllal.

Gronnemark – aki korábban Guinness-világrekorder volt a leghosszabb bedobás kategóriájában – Jover munkáját egészítheti ki az Arsenalnál egy olyan idényben, amelyben a hosszú bedobásokból születő gólok egyre nagyobb hatással vannak a mérkőzésekre.

A Liverpool bedobásait forradalmasította, most az Arsenal profitálhat belőle

Klopp 2018-ban hívta meg a Liverpool szakmai stábjába a dánt, amelyben Gronnemark öt évet töltött el. Első idényében a Liverpool a bedobások utáni labdabirtoklás megtartásában a Premier League 18. helyéről az elsőre ugrott, majd abban az idényben megnyerte a Bajnokok Ligáját, a következőben pedig 30 év után megszerezte az első bajnoki címét.

Gronnemark tanácsadóként dolgozott többek között a Borussia Dortmundnál, az Ajaxnál, az FC Midtjyllandnál, az Union Saint-Gilloise-nál, valamint a japán JEF Unitednél is. Mikel Arteta továbbra is az apró előnyöket keresi, hogy véget vessen az Arsenal 22 éves várakozásának: az Ágyúsok legutóbb 2004-ben ünnepelhettek a bajnoki címet.

Az Arsenal jelenleg vezeti a Premier League-et, hat ponttal megelőzve a második Manchester Cityt és a harmadik Aston Villát – Gronnemark érkezésével a negyedik helyen álló Szoboszlaiék esélye tovább csökkenhet a címvédésre.

Szoboszlaiék bánhatják?

A liverpooli sajtóban nem örültek annak, hogy Gronnemark a rivális Arsenalnál kötött ki. Az Empire of the Kop oldal szerint Szoboszlaiéknak is jól jött volna a szaktudása.

Elkerülhetetlen kérdést vet fel, hogy vajon ez egy elszalasztott lehetőség-e a jelenlegi vezetés részéről, hiszen a dán edző továbbra is nagy hatással van az elit klubokra Európa-szerte és azon túl is. Látni, hogy egy ismerős arc segíti a jelenlegi éllovast, csak még jobban megerősíti azt az érzést, hogy ez az előny valaha nálunk volt, és talán hagytuk, hogy kicsússzon a kezünkből.

 

