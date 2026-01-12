A Liverpool sikeredzője az Arsenalhoz igazolt, megkeserítheti Szoboszlaiék életét

Az Arsenal kinevezte a hosszú bedobások specialistáját, Thomas Gronnemarkot, hogy tovább növelje esélyét a Premier League bajnoki címéért folytatott harcban ebben a szezonban – írja a Daily Mail. A dán edző korábban a Liverpool bedobásspecialistájaként dolgozott Jürgen Klopp irányítása alatt 2018 és 2023 között, a német legenda trófeákban gazdag utolsó anfieldi éveiben.

Thomas Gronnemark a Liverpool után most az Arsenal sikeréért dolgozhat. Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU AGENCY

Gronnemark most a Brentfordtól érkezik, amely az előző idény kezdete óta több gólt szerzett bedobásokból, mint bármely más Premier League-klub. Az 50 éves szakember tanácsadói szerepkörben csatlakozik az Arsenalhoz.

Mikel Arteta éllovas csapata már eddig is erős volt a rögzített helyzetekben, a pontrúgásokért felelős Nicolas Jover 2021-es érkezése óta a liga legeredményesebb együttesei közé tartozik szabadrúgásokból és szögletekből. Érdekesség, hogy a Liverpool nemrég épp a pontrúgásokért felelős edzőjét, Aaron Briggset menesztette.

Most az Arsenal a bedobásokra is ráerősít, amire azért is lehet szüksége, mert a mindössze nyolc csapat egyike, amely ebben az idényben még nem szerzett gólt bedobással megalapozott akcióból. Ebben a mutatóban a legerősebbek a már említett Brentford, valamint a Crystal Palace, a Burnley és a Sunderland három-három góllal.

Gronnemark – aki korábban Guinness-világrekorder volt a leghosszabb bedobás kategóriájában – Jover munkáját egészítheti ki az Arsenalnál egy olyan idényben, amelyben a hosszú bedobásokból születő gólok egyre nagyobb hatással vannak a mérkőzésekre.

A Liverpool bedobásait forradalmasította, most az Arsenal profitálhat belőle

Klopp 2018-ban hívta meg a Liverpool szakmai stábjába a dánt, amelyben Gronnemark öt évet töltött el. Első idényében a Liverpool a bedobások utáni labdabirtoklás megtartásában a Premier League 18. helyéről az elsőre ugrott, majd abban az idényben megnyerte a Bajnokok Ligáját, a következőben pedig 30 év után megszerezte az első bajnoki címét.

Gronnemark tanácsadóként dolgozott többek között a Borussia Dortmundnál, az Ajaxnál, az FC Midtjyllandnál, az Union Saint-Gilloise-nál, valamint a japán JEF Unitednél is. Mikel Arteta továbbra is az apró előnyöket keresi, hogy véget vessen az Arsenal 22 éves várakozásának: az Ágyúsok legutóbb 2004-ben ünnepelhettek a bajnoki címet.