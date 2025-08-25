Csoóri Sándor-programKincses Kultúróvoda Pályázatkultúraminiszter

Több mint 850 milliárd forintot fordítanak kulturális fejlesztésekre

A kultúra nem ismer határokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 21:51
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Székelyek – Örökség-mintázatok című kiállítás utolsó kurátori tárlatvezetésén a Néprajzi Múzeumban. Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztőség
– Szeretett magyar kultúránk határokon átívelve forrasztja egybe nemzetünket, ennek pedig kiemelt pillére a Csoóri Sándor-program és a legfiatalabbakra is gondolva a Kincses kultúróvoda pályázat – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben. Hankó Balázs a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy 

a magyar kormány minden körülmények között elkötelezett a magyar kultúra szeretete és támogatása mellett.

– Elkötelezett a magyar kormány, mert nemcsak, hogy az európai uniós átlag kétszeresét biztosítja a kultúra támogatására, hanem az elmúlt évek fejlesztései is bizonyítják, hogy a kulturális örökségünk mellett az élő kultúrát is támogatja – fogalmazott, hozzátéve, hogy az elkövetkezendő tíz évben nem kevesebb mint 850 milliárd forintot fordítanak kulturális fejlesztésekre szerte a Kárpát-medencében.

A miniszter bejelentette, hogy a magyar kormány a magyar kultúra erősítése érdekében a Csoóri Sándor-program révén idén 2,5 milliárd forintot fordít összesen 1600 – köztük 500 külhoni és mintegy 1000 vidéki – népművészettel, néphagyományokkal, néptánccal foglalkozó szervezet támogatására. Az érintettek a következő két hétben kapnak értesítést a támogatásokról.

A miniszter arról is tájékoztatást adott, hogy a nagy érdeklődést, a jelentkezések nagy számát látva úgy döntöttek, a Csoóri Sándor-program következő keretét másfél milliárd forinttal emelik.

Emlékeztetett arra, hogy 

az elmúlt évekhez képest négyszeres forrás, 65 millió forint áll rendelkezésre a Kincses kultúróvoda pályázatra.

– Megléptük azt, amit az elmúlt egy év során a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezérelvének tekint, ha kulturális támogatásról beszélünk, nincs határ – mondta. A programban 101 pályázó kap támogatást, és olyan kulturális programok lesznek elérhetők, amelyekkel nemcsak bábszínház vagy táncház költözik be az óvodába, hanem azt is célul tűzték ki, hogy a jövőben mindezeknek a szülők is részesei lehessenek, hiszen így öröklődik, így teljes a magyar kultúra – tette hozzá.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke pedig felidézte, hogy Csoóri Sándor a hetvenes években többször volt a házuk, majd a Fiatal Írók Találkozójának, a nyolcvanas évek végén pedig a lakiteleki találkozók vendége, és meghatározó személyisége volt az alakuló Magyar Demokrata Fórumnak is.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

