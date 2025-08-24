Rendkívüli

Hankó Balázs, Néprajzi Múzeum, kiállítás, határon túli magyarok, székelyek

Hankó Balázs: Aki Székelyföldet meglátogatja, hazaérkezik

Aki Székelyföldet meglátogatja, hazaérkezik – mondta Hankó Balázs a Néprajzi Múzeumban vasárnap a Székelyek című kiállítás utolsó kurátori tárlatvezetésén. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte: székelyek és magyarok összetartoznak, így őrzik, védik identitásukat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 24. 15:16
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Székelyek – Örökség-mintázatok című kiállítás utolsó kurátori tárlatvezetésén a Néprajzi Múzeumban. Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Hankó Balázs a Székelyek – Örökségmintázatok című tárlaton emlékeztetett arra, hogy a Néprajzi Múzeum része Európa legnagyobb kulturális fejlesztésének, a családi élményparkként is funkcionáló Városligetnek, amely a Néprajzi Múzeummal, a Magyar Zene Házával, a Millennium Házával, a megújult Szépművészeti Múzeummal, parkokkal várja a családokat. Hozzátette: ez azt is üzeni, hogy nemcsak a családok anyagi biztonságát tartják fontosnak, hanem mindazt, ami a családoknak boldogságot, örömet okoz.

székely
A Székelyek – Örökségmintázatok című tárlat valamennyi székelyföldi múzeum gyűjteményéből vonultat fel tárgyakat. Fotó: MTI/Lakatos Péter

 

Mi, magyarok szeretjük a múzeumainkat

– fogalmazott Hankó Balázs, kiemelve: 11 millióan látogatják a múzeumokat, ezen a számon emel a Múzeumok éjszaka, amelyen az idén is 337 ezren vettek részt. 

Székelyek és magyarok összetartoznak

A Székelyek – Örökségmintázatok című tárlatról szólva kiemelte: aki elmegy Székelyföldre, megnézi Kovászna, Hargita, Maros megyét, ott megérti és megérzi, hogy ezek a mintázatok bennünk vannak.

Aki Székelyföldet meglátogatja, hazaérkezik. Nem feltétlenül kell székelynek lenni, de ha egy kis időt eltölt, akkor székellyé válik

– mondta. 

A miniszter ismertette, a Néprajzi Múzeumnak Európában az egyik leggazdagabb, 225 ezres gyűjteménye van. A tárlaton, amelyet Az év kiállítása díjra is jelöltek, több mint háromszáz darabból álló gyűjtemény látható Székelyföldről. Köztük van az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum egyik járműve, amellyel a szántás-vetést segítették, de megtalálhatók a tárlaton a nagy székelyföldi múzeumok, köztük a csíkszeredai vagy a sepsiszentgyörgyi intézmények kiállítási tárgyai is – sorolta. 

Összetartozunk, székelyek és magyarok, így őrizzük, védjük identitásunkat, és mutatjuk meg, hogy mi a normál élet rendje

– mondta Hankó Balázs. 

A vasárnapig látható tárlat a székelyföldi múzeumok által őrzött több mint háromszáz tárgyon keresztül, öt székelyföldi kurátor rendezésében keres válaszokat olyan kérdésekre, mint hogy kik a székelyek, mit tudunk Székelyföldről és hogyan látják a Székelyföldön élők magukat. 

Vasárnap a kiállítás vezető kurátora, Kinda István (sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum) tartott tárlatvezetést. 

 

A tárlat hétszáz négyzetméteren, Zabolától Gyergyószentmiklósig, Sepsiszentgyörgytől Székelykeresztúrig csaknem valamennyi székelyföldi múzeum gyűjteményéből vonultat fel tárgyakat és dokumentumokat. Hét nagy témakör, 77 történet, 14 dokumentumfilm, száz fotó, tíz múzeum ad betekintést Székelyföld múltjába és jelenébe.

 

 

