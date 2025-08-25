Nyelvtudományi KutatóközpontNYTKrendeletben utónévbizottságHankó Balázsjavaslatgyermek

Hamarosan eltűnhetnek az oda nem illő nevek az utónevek jegyzékéből? Megkérdeztük a minisztert, mi várható

Az Országgyűlés arról döntött, hogy a kultúráért és innovációért felelős miniszter foglalja rendeletbe a magyar utóneveket – mondta lapunknak Hankó Balázs tárcavezető. Mint hangsúlyozta, erre azért volt szükség, mert az utónevek a kulturális örökségünk hordozói, amelyek meghatározzák a gyermekek egész életét. Ha valaki olyan utónevet szeretne adni, amely nem szerepel a magyar vagy a nemzetiségi utónév rendeletben, akkor a magyar utónév felvételét a Nyelvtudományi Kutatóközpontnál, a nemzetiségi utónév felvételét a nemzetiségi önkormányzatnál kezdeményezheti, ahogy eddig is.

Molnár János
2025. 08. 25. 5:50
A névadás nem csupán adminisztratív cselekedet: a család egyik legintimebb és legszimbolikusabb pillanata, amely meghatározza egy gyermek egész életét. Az utónév, amelyet a szülők választanak, a szeretet és a jövőbe vetet hit kifejezése, egyúttal a kulturális örökségünk hordozója is – mondta lapunknak Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Mint a tárcavezető hangsúlyozta, az Országgyűlés ezért arról döntött, hogy a kultúráért és innovációért felelős miniszter foglalja rendeletbe az utóneveket Magyarországon. 

13 nemzetiségi és egy magyar utónevekre vonatkozó miniszteri rendelet fog születni, amelyekkel biztosítják, hogy az adható nevek a nemzeti, a nemzetiségi és a nyelvi kultúránk részei legyenek. 

Emellett Hankó Balázs azt is lényegesnek nevezte, hogy csak olyan utóneveket adhassanak a szülők, amelyek a gyermek jövője és személyiségfejlődése szempontjából megfelelők.

Csak a szaktekintélyek és az NYTK véleményezését követően módosul vagy egészül ki a miniszteri rendelet a magyar utónevekről (Fotó: Polyák Attila)

 

Egyelőre nem lesznek nagy változások

Az augusztus 19-től hatályossá vált törvény alapján első lépésben a kulturális és innovációs miniszternek kell kiadnia 15 napon belül valamennyi rendeletet, amely a 13 nemzetiségi és a magyar utónévjegyzékről szól. A jogszabály a jelenlegi helyzetet örökíti meg, vagyis hogy ma hazánkban nemzetiségi és magyar utónévként mit lehet használni. A miniszter hangsúlyozta: eddig a Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) feladata volt állást foglalni különleges névadási szándék esetén. 

A jövőben is ugyanez fog történni: ha valaki olyan utónevet szeretne adni, amely nem szerepel a magyar vagy a nemzetiségi utónév rendeletben, akkor a magyar utónév felvételét az NYTK-nál, a nemzetiségi utónév felvételét a nemzetiségi önkormányzatnál kezdeményezheti. 

Az NYTK tesz majd javaslatot a miniszternek a név elfogadásáról – ismertette.

 

Sokféle véleményt fognak meghallgatni

Hankó Balázs jelezte: a különböző szempontokat szem előtt tartva, a döntéshozatali folyamatba egy bizottságot von be, amelyben a nemzetiségi és az egyházi képviselők, valamint a néphagyomány és kultúra értékeit megjelenítő szaktekintélyek is részt fognak venni. 

Az NYTK mellett csak az ő véleményezésüket követően módosul vagy egészül ki a miniszteri rendelet.

A nemzetiségek esetében korlátozottabb a tárcavezetői hatáskör, hiszen a nemzetiségi önkormányzat javaslattétele a mérvadó. A miniszter legfeljebb felülvizsgálatra küldheti vissza az utónevet abban az esetben, ha az jó erkölcsbe ütközne vagy a magyar nyelvi környezetben hátrányos lenne a név viselőjére. A nemzetiségi önkormányzat még ezek után is dönthet amellett, hogy fenntartja az eredeti határozatát.

 

A név nem okozhat hátrányt a viselőjének

A tárcavezető úgy vélekedett: a magyar utónevek esetén a miniszternek célszerű figyelembe vennie bizonyos szempontokat. Ezek közé tartoznak a helyesírás szabályai, valamint ősi magyarnak tartott nevek esetén szükséges megbizonyosodni arról, hogy fellelhető-e korábbi tudományos bizonyíték az adott névről. 

A fantázianevek és az idegen eredetű nevek esetén a magyar nyelvben meghonosodott forma számít, az írói fantázianeveknél pedig azok klasszikus értékét kell figyelembe venni.

Ekkor is alapértelmezett szabály, hogy a név nem lehet hátrányos a viselőjére – szögezte le a miniszter.

Hozzáfűzte: az Alkotmánybíróság már több alkalommal foglalkozott a kérdéssel, megállapítva, hogy megfelelő egyensúly kialakítása szükséges az egyén névválasztási szabadsága, illetve a közfelfogás, a nyelvtudomány, valamint a társadalomtörténeti hagyományok között, és ennek a szintézisét kell megvalósítani az utónévválasztás során. 

A Kósa Lajos által beterjesztett törvényjavaslatot széles körű konszenzus övezte, mivel azt számos baloldali képviselő is támogatta. 

Ezenfelül a miniszternek is van arra lehetősége, hogy a jelenlegi utóneveket felülvizsgálja. Ezzel kapcsolatban a NYTK és a bizottság tesz majd javaslatot az elkövetkezendő időszakban – tudatta lapunkkal Hankó Balázs.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)

