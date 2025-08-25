Műholdas adatok korszerű feldolgozására indult képzés a Soproni Egyetemen

A műholdas adatok korszerű feldolgozására indult egyhetes képzés az Európai Űrügynökség támogatásával, a HunEdu projekt részeként a Soproni Egyetemen, ahol nemzetközi szakértők adják át tudásukat hazai oktatóknak és kutatóknak – közölte a felsőoktatási intézmény. A tájékoztatás szerint a program, amely a Soproni Egyetem, az Óbudai Egyetem és a DATelite Kft. közreműködésével valósul meg, a térinformatika, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia eszközeit ötvözi. A cél, hogy a felsőoktatási rendszer képes legyen felkészíteni a hallgatókat az űrből érkező óriási adatmennyiségek kezelésére és elemzésére.

A műholdfelvételek segítségével

valós időben nyomon követhetővé válik az erdők egészségi állapota, a mezőgazdasági területek vízhiánya, a klímaváltozás hatásai,

vagy akár a közlekedési, turisztikai trendek is. Az adatok feldolgozása azonban csak a legkorszerűbb, felhőalapú technológiákkal és mesterséges intelligencia által támogatott módszerekkel lehetséges.

Az első, egyhetes képzést a Soproni Egyetem szervezte, ahol olyan intézmények kutatói tartanak előadásokat és gyakorlatokat, mint a holland Wageningen Egyetem, a Német Földtudományi Kutatóközpont vagy az amerikai Wisconsini Egyetem. A résztvevők között számos hazai intézmény, köztük a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a pécsi és a debreceni egyetem oktatói és kutatói is jelen vannak.