DATelite KftSoproni EgyetemenEötvös Loránd Tudományegyetem

Műholdas adatok korszerű feldolgozására indult képzés a Soproni Egyetemen

Mesterséges intelligenciát is használnak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 22:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A műholdas adatok korszerű feldolgozására indult egyhetes képzés az Európai Űrügynökség támogatásával, a HunEdu projekt részeként a Soproni Egyetemen, ahol nemzetközi szakértők adják át tudásukat hazai oktatóknak és kutatóknak – közölte a felsőoktatási intézmény. A tájékoztatás szerint a program, amely a Soproni Egyetem, az Óbudai Egyetem és a DATelite Kft. közreműködésével valósul meg, a térinformatika, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia eszközeit ötvözi. A cél, hogy a felsőoktatási rendszer képes legyen felkészíteni a hallgatókat az űrből érkező óriási adatmennyiségek kezelésére és elemzésére.

A műholdfelvételek segítségével 

valós időben nyomon követhetővé válik az erdők egészségi állapota, a mezőgazdasági területek vízhiánya, a klímaváltozás hatásai, 

vagy akár a közlekedési, turisztikai trendek is. Az adatok feldolgozása azonban csak a legkorszerűbb, felhőalapú technológiákkal és mesterséges intelligencia által támogatott módszerekkel lehetséges.

Az első, egyhetes képzést a Soproni Egyetem szervezte, ahol olyan intézmények kutatói tartanak előadásokat és gyakorlatokat, mint a holland Wageningen Egyetem, a Német Földtudományi Kutatóközpont vagy az amerikai Wisconsini Egyetem. A résztvevők között számos hazai intézmény, köztük a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a pécsi és a debreceni egyetem oktatói és kutatói is jelen vannak.

Borítókép: Satelit rendszer - illusztráció (Fotó: Getty Images Fotó: Michael Dunning)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Az „ittmindensz…r" hülye szekta figyelmébe

Bayer Zsolt avatarja

(Persze, tudom, felesleges.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu