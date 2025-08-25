Dél-Korea elnökével találkozott Donald Trump

Donald Trump elnök hétfőn aggodalmát fejezte ki a Dél-Koreában zajló politikai felfordulással kapcsolatban, „tisztogatáshoz vagy forradalomhoz” hasonlítva a helyzetet, órákkal az ország új elnökével tervezett fehér házi találkozó előtt – írja a Breitbart amerikai hírportál.

Trump a Fehér Házban fogadja Dél-Korea elnökét (Fotó: AFP)

Mi történik Dél-Koreában? Tisztogatásnak vagy forradalomnak tűnik. Ezt nem engedhetjük meg, miközben ott üzletelünk. Ma találkozom az új elnökkel a Fehér Házban. Köszönöm, hogy figyelmet szentelnek e kérdésre!!!

– írta Trump a közösségi médiában.

Mint arról beszámoltunk, Dél-Korea hónapok óta politikai zűrzavarral küzd, miután eltávolították hivatalából Jun Szogjol konzervatív elnököt, aki 2022 decemberében megpróbált hadiállapotot bevezetni. Junt idén áprilisban felelősségre vonták és eltávolították hivatalából, a júniusi különleges választásokat pedig a baloldali Demokrata Párt vezetője, Li Dzsemjong nyerte meg. Li győzelme visszaállította a baloldal hatalmát, miután 2022-ben éppenhogy kikaptak Juntól.

A feszültségek folytatódtak, mivel a konzervatív csoportok Kínát azzal vádolják, hogy beavatkozik a koreai politikába és támogatta Li megválasztását. Szöulban tüntetéseket tartottak Peking befolyása ellen, amelyek során a tüntetők állítólag megsemmisítettek egy kínai zászlót, amelyen Hszi Csin-ping elnök és Taj Bing kínai nagykövet képei voltak, ami miatt a dél-koreai rendőrség kihallgatásra idézte a csoport vezetőit.

A kínai kormány nyíltan dicsérte Li kormányát, amiért elítélte a tüntetéseket. Augusztus 15-én Taj nagykövet üdvözölte Li nyilatkozatait, amelyekben a konzervatív gyűléseket „gyűlölettüntetésnek” nevezte, és méltatta kormánya „elkötelezettségét” a Kína-ellenes hangok kezelése iránt. Dél-Korea bűncselekménnyé nyilvánította a külföldi diplomaták sértegetését, amely akár három év börtönbüntetéssel is sújtható. A törvényre a rendőrség is hivatkozott a nyomozásai során.

Li kormánya intézkedéseket javasolt az állítólagos dezinformáció és a diszkriminatív beszéd ellen, ami a kritikusok körében aggodalmakat váltott ki a szólásszabadság korlátozása miatt.

Az új dél-koreai elnök szorosabbra igyekszik fűzni a kapcsolatokat Pekinggel, Phenjannal és Moszkvával, ami éles ellentétben áll konzervatív elődjének Amerika-párti álláspontjával. Li a múlt hónapban felfüggesztette az Észak-Korea-ellenes hangszórós adásokat a két ország határán, és reményét fejezte ki a Kim Dzsongunnal való párbeszédre. Egyúttal jelezte, hogy el akarja mélyíteni az együttműködést Kínával és Oroszországgal.

Trump eközben kereskedelmi nyomást gyakorolt Szöulra. Először 25 százalékos vámokat helyezett kilátásba, júliusban viszont a két ország megállapodást kötött, amelyben Dél-Korea 350 milliárd dolláros amerikai befektetésre és egy hatalmas hajógyártási projektre vállalt kötelezettséget. A mostani Trump és Li közötti fehér házi találkozó során, amely a két vezető első hivatalos találkozása a kereskedelmi és befektetési megállapodás véglegesítése óta, a kétoldalú megbeszélés mellett egy ebédre is sor kerül.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)