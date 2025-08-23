idezojelek
Poszt-trauma

Támadás érte Erdélyt

Ehhez lesz még szavuk az ott élőknek is. Bicskanyitogtató stílusban szállt bele a külhoni magyarokba egy német influenszer. Támadásai egyre elborultabbak.

Tóth Tamás Antal avatarja
Tóth Tamás Antal
támadásMinorics JózsefJakab Péterkülhoni magyarokErdély 2025. 08. 23. 10:31

Ennek a figurának mindegy, csak Péternek hívják és utálja a külhoni magyarokat ennyi kell neki, és azonnal támogatja. Korábban sokat írtunk már erről a német férfiról, aki az erdélyiekbe áll bele rendre, őket románozva. (Szándékosan nem írtam igekötőt.) A lényeg, hogy támadás alatt tartsa Erdélyt, az ott élőket.

Támadás alatt Erdély! Jakab Pétert támogatta, aztán őt is elárulta. Ő ez a német férif
Támadás alatt Erdély! Jakab Pétert támogatta, aztán őt is elárulta. Ő ez a német férfi

Támadás alatt a magyarság

Olyan mennyiségű magyargyűlölő posztja van, hogy azt meg sem tudom számlálni. Jellemzően ez erdélyieket üti-vágja, ebben leli örömét, ettől kap egy kis figyelmet. Gondoltam is, hogy annyira éhezi a figyelmet, hogy tán vagy hárombusznyi székely legény meg is látogathatná őt, vigyenek neki puliszkát meg pityókát és esetleg még pálinkát, jó erős erdélyit. Hátha megérezvén Erdély ízeit, rögvest megértené a történelmet is. Meg vinnék neki Wass Albert-köteteket, sőt más, több erdélyi írónk könyveit is. 

@minorics.jozsef Antwort auf @erikka118 ♬ Originalton - 🇭🇺🇩🇪MinoricsJózsef🇭🇺🇩🇪

Ez a Minorics nevű német férfi korábban Jakab Péterhez csapódott, aztán gyorsan el is árulta őt.

@minorics.jozsef

♬ Originalton - 🇭🇺🇩🇪MinoricsJózsef🇭🇺🇩🇪

De most egy új Péterben lelte meg örömét, aki szerint Erdély román föld. Minorics a sikertelenségéért, a sivár, semmitmondó életéért okolja a kormány, a külhoni magyarokat és szinte mindenkit. Egy megtört, nem túl okos férfi, akit a német feleségének családja tart ki (el). (Bocsánat, az igekötőkkel bajom van.)

Szégyen ez a férfi, szégyen mindenkire, szégyen Péterre (a mindenkori Péterre) is. Neki mindegy, csak Péter legyen, áruló és utálja a magyarokat, és az már eleve jó, ha Erdélyt román földnek hívja. 

Korábban is magyargyűlölő posztjaival tűnt ki, volt olyan, ahol arról beszélt, hogy „Erdély Románia része, és kész”, ezzel intézve el Magyarország trianoni kifosztását.

Minorics korábban azt is felvetette, hogy a nyugdíjasoktól el kell venni a szavazati jogot is. Sőt a saját anyját is megfenyegette, hogy végez vele, ha még egyszer a Fideszre szavaz. 
 

