Interjút adott lapunknak a világ „legfélelmetesebb” nője + videó

Varlakova szerint az a gondolat, hogy „az egész világ megijedt egy pulóvertől”, inkább a mai túlfűtött politikai atmoszféráról árulkodik, mintsem magáról a ruhadarabról. Úgy fogalmazott: a CCCP-felirat szerinte nem fenyegetés, hanem egy nagy ország történelmének része. A Szovjetunió létezett, ez történelmi tény, és az oroszok számára – mint mondja – ez a korszak a nemzeti kultúra és identitás része maradt, akár tetszik ez más országoknak, akár nem.

Szergej Lavrov az alaszkai csúcstalálkozó helyszínén CCCP márkájú és feliratú pulóverben jelent meg

A divattervező úgy véli, az orosz társadalomban ma is sokan emlékeznek vissza nosztalgiával arra az időszakra. Állítása szerint azok közül, akik megélték a Szovjetunió éveit, többségük – szerinte akár nyolcvan százalékuk – meleg, nosztalgikus érzésekkel gondol rá: abban a rendszerben nőttek fel, abban a világban szocializálódtak.

Hozzáteszi, hogy a fiatalabb generáció, még a Z generáció körében is létezik egyfajta tisztelet a korszak szimbolikája iránt – részben éppen azért, mert mostanra tanulták meg értékelni azt, amit korábban magától értetődőnek vettek.

Azt hangsúlyozza: politikai szándéka nem volt.

Ő elsősorban ruhatervező, aki vizuális és történelmi motívumokat használ. A pulóver, amelyből világsztori lett, számára „csak” egy erős vizuális szimbólum volt – a márka logikus kiterjesztése.

Egy „szelszovjetből” lett márka

A márkanév eredete is beszédes. Varlakova elmondja, hogy faluról származik, és gyerekkori élményeihez tartozik a „szelszovjet” fogalma: ez a szovjet közigazgatási rendszerben egyfajta helyi tanács, egy mikroszintű „városháza” volt, ahová az emberek ügyeiket intézni jártak. Számára ez a szó mindig is a közösség, a hétköznapi élet és a gyerekkor világa volt.

A „Szelszovjet” márkanév így egyszerre utal egy közigazgatási egységre és egy korszak hangulatára. Varlakova a Szovjetunió végén született, a szovjet filmeken, narratívákon nőtt fel, és gyerekként úgy érezte, „ott más emberek éltek” – szerinte nyitottabbak, családcentrikusabbak, összetartóbbak voltak. A CCCP-pulóver ennek a márkavilágnak a természetes, logikus része lett.