Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, feszülten várja a világ Trump és Putyin találkozóját. A pénteki, alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó sorsdöntő lehet nemcsak az orosz–ukrán háború, hanem az amerikai–orosz kapcsolatok jövője szempontjából is. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte, hogy nem idegeskedik Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke, és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke találkozója előtt – írja a RIA.
Nem akármilyen öltözékben jelent meg Alaszkában Lavrov + videó
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte, hogy nem idegeskedik a Putyin–Trump-találkozó miatt. Az orosz és az amerikai elnök augusztus 15-én pénteken, Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz és a szakértők szerint főként az orosz–ukrán háború rendezéséről és a kétoldalú együttműködésről fognak egyeztetni. Lavrov szokatlan öltözékben adott interjút az amerikai–orosz csúcs előtt. A tárgyalások után Donald Trump és Vlagyimir Putyin közös sajtótájékoztatón ismertetik majd az elért eredményeket.
Történelmi találkozó Alaszkában
A Kreml szóvivője, Jurij Usakov tájékoztatása szerint Putyin és Trump moszkvai idő szerint pénteken Budapest időzónájában 21 óra után találkozik Anchorage-ban. A csúcstalálkozót az Elmendorf–Richardson katonai bázison tartják. A politikusok először négyszemközt beszélgetnek, majd a delegációk részvételével folytatják az egyeztetéseket, ezt követően pedig munkaebéd keretében zajlanak tovább a tárgyalások. Lavrov mellett Moszkvát a találkozón Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, valamint maga Usakov képviseli.
A találkozó központi témája az orosz–ukrán háború rendezése lesz, emellett a felek eszmecserét folytatnak Moszkva és Washington együttműködéséről.
A vezetők megvitatják a béke és biztonság biztosításának feladatait, valamint a nemzetközi és regionális napirendi kérdéseket. A találkozón nem várható dokumentumok aláírása. A tárgyalások zárultával az amerikai és az orosz elnök közös sajtótájékoztatón számolnak be az elért megállapodásokról.
Nem akármilyen öltözékben jelent meg Alaszkában Lavrov:
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy, a „CCCP” felirattal ellátott pulóverben érkezett, amelyet a cseljabinszki SelSovet cég gyártott. A CCCP a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének rövidítése cirill betűkkel írva. Lavrov elárulta az újságíróknak, hogy már járt Alaszkában. Arra a kérdésre, hogy izgul-e a orosz–amerikai tárgyalások előtt, a külügyminiszter így válaszolt:
Mi az, hogy izgulni?
Arra a kérdésre, hogy mit jósol a találkozó kapcsán azt felelte:
Soha nem jósolunk előre semmit. Vannak érveink és álláspontunk.
Borítókép: Az orosz külügyminiszter CCCP feliratú felsőben adott interjút (Fotó: AFP)
Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai-orosz egyeztetése
A hidegháborútól napjainkig feszültségek és együttműködések jellemezték a viszonyt.
Gyerekekkel flörtölt a Facebook chatbotja, ráadásul rasszizmusra is hajlamos
Beteg szabályok irányították a Meta mesterséges intelligenciáját.
Ez lehet Putyin egyik feltétele
De hogyan foglalták el az oroszok a Krímet szinte egyetlen puskalövés nélkül?
Jeff Bezost utolérte a halál
Óriási tragédia rázta meg a családot.
