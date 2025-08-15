Nem akármilyen öltözékben jelent meg Alaszkában Lavrov + videó

Történelmi találkozó Alaszkában

A Kreml szóvivője, Jurij Usakov tájékoztatása szerint Putyin és Trump moszkvai idő szerint pénteken Budapest időzónájában 21 óra után találkozik Anchorage-ban. A csúcstalálkozót az Elmendorf–Richardson katonai bázison tartják. A politikusok először négyszemközt beszélgetnek, majd a delegációk részvételével folytatják az egyeztetéseket, ezt követően pedig munkaebéd keretében zajlanak tovább a tárgyalások. Lavrov mellett Moszkvát a találkozón Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, valamint maga Usakov képviseli.

A találkozó központi témája az orosz–ukrán háború rendezése lesz, emellett a felek eszmecserét folytatnak Moszkva és Washington együttműködéséről.

A vezetők megvitatják a béke és biztonság biztosításának feladatait, valamint a nemzetközi és regionális napirendi kérdéseket. A találkozón nem várható dokumentumok aláírása. A tárgyalások zárultával az amerikai és az orosz elnök közös sajtótájékoztatón számolnak be az elért megállapodásokról.