Mit várhatunk a mai alaszkai csúcstalálkozótól?

Az egész világ – és különösen Ukrajna – feszült figyelemmel kíséri Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozóját. Milyen álláspontokat képviselnek a felek? Lehet-e kézzelfogható eredményekre számítani?

Szabó István
2025. 08. 15. 8:51
Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójára vár a világ Forrás: AFP
Több mint három és fél éve Oroszország megtámadta Ukrajnát, és azóta egyre mélyebbre nyomult az ország keleti részén. Moszkva erői jelenleg az ukrán terület mintegy húsz százalékát ellenőrzik, miközben városokat és falvakat rakéta- és dróntámadások érnek. Az ENSZ adatai szerint csak idén júliusban 286 civil vesztette életét, és 1388-an sérültek meg – ez a legmagasabb havi adat három éve, írja a Tagesschau.

Csúcstalálkozó
Elcsigázott ukrán katonák Szumi térségében 2025. augusztus 13-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Oleksandr Klymenko)

A béke felé vezető útról hónapok óta szó van, de a tűzszünetről szóló próbálkozások eddig eredménytelenek maradtak. Az Egyesült Államok több alkalommal is megpróbált közvetíteni, de a tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.

Trump–Putyin-találkozó Alaszkában

A két vezető először találkozik személyesen több év után, méghozzá nem semleges területen, hanem Alaszkában – azon a földön, amelyet az Egyesült Államok 1867-ben vásárolt meg Oroszországtól. 

A történelmi találkozónak az Anchorage melletti Elmendorf-Richardson katonai bázis ad otthont a magas biztonsági követelmények miatt.

Putyin ellen ugyan nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, de Washington nem ismeri el a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, így ez nem akadályozza a találkozót.

Trump céljai

Trump szerint jó személyes viszonyt ápol Putyinnal, és abban bízik, hogy négyszemközti beszélgetés során rá tudja venni a háború befejezésére. Ugyanakkor elismerte, hogy ez inkább felmérő jellegű találkozó lesz, semmint azonnali megállapodás.

US President Donald Trump speaks after signing a presidential proclamation honoring the 90th anniversary of the Social Security Act in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 14, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón Trump úgy fogalmazott: A cél első körben nem egy megállapodás, inkább egyfajta tájékozódási találkozó.

Ez jól is meg rosszul is elsülhet, mondta Trump.

Az amerikai elnök célja többek között az is lehet, hogy újraindítsa az orosz–amerikai gazdasági kapcsolatokat. 

Putyin álláspontja

Putyin alapvető feltételei nem változtak: Ukrajna mondjon le a 2014-ben annektált Krímről és a részben megszállt keleti megyékről (Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja, Herszon). Az orosz fél cserébe hajlandó lenne befagyasztani a frontvonalat Zaporizzsjában és Herszonban, de elvárja, hogy Kijev lemondjon a nyugati fegyverszállításokról és a NATO-csatlakozásról.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting at the Kremlin in Moscow on August 8, 2025. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai Kremlben (Fotó: AFP/Mikhail Metzel)

Putyin azonban emellett újra és újra megkérdőjelezi Ukrajna függetlenségét. Egy júniusi szentpétervári gazdasági fórumon azt mondta, hogy az oroszokat és az ukránokat egy népnek tekinti: 

Ebben az értelemben egész Ukrajna a miénk.

Ukrajna aggodalmai

Az, hogy a találkozón nem vesz részt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, komoly félelmeket kelt Kijevben: attól tartanak, hogy a nagyhatalmak a fejük felett döntenek. Ukrajna nem hajlandó területet feladni, és attól tart, hogy egy esetleges visszavonulás újabb orosz előrenyomuláshoz vezetne.

Zelenszkij hangsúlyozza, hogy bármilyen békefolyamatnak előbb tűzszünettel és biztonsági garanciákkal kell kezdődnie, mielőtt területi kérdésekről szó eshetne.

LONDON, UNITED KINGDOM - AUGUST 14: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (R) visits British Prime Minister Keir Starmer (L) at the official residence and reception office, 10 Downing Street, in London, United Kingdom on August 14, 2025. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátogatta Keir Starmer brit miniszterelnököt az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

A német kancellár, Friedrich Merz szerint a tárgyalások sorrendje kulcsfontosságú: először tűzszünet, majd biztonsági garanciák, és csak ezután lehet szó területi vitákról.

Lesznek-e konkrét eredmények?

A találkozó kapcsán Trump és kormánya is visszafogta a várakozásokat, „puhatolózó” jellegű tárgyalásként hivatkozva rá. A legnagyobb kockázat Ukrajna számára, hogy Trump és Putyin olyan megállapodást köt, amely Kijev számára elfogadhatatlan lenne – például a Donbasz feladása a tűzszünet előtt.

Az amerikai elnök egy tegnapi sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, nem kell aggódnia senkinek, aki azt gondolja, hogy megengedi Putyinnak a trükközést. A háború kapcsán egyértelmű volt Donald Trump álláspontja: ennek soha nem szabadott volna megtörténnie. 

Szakértők szerint azonban Putyin számára már az is diplomáciai siker, hogy amerikai földön, feltételek nélkül tárgyalhat az amerikai elnökkel.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójára vár a világ (Fotó: AFP) 

