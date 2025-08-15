Mit várhatunk a mai alaszkai csúcstalálkozótól?

Több mint három és fél éve Oroszország megtámadta Ukrajnát, és azóta egyre mélyebbre nyomult az ország keleti részén. Moszkva erői jelenleg az ukrán terület mintegy húsz százalékát ellenőrzik, miközben városokat és falvakat rakéta- és dróntámadások érnek. Az ENSZ adatai szerint csak idén júliusban 286 civil vesztette életét, és 1388-an sérültek meg – ez a legmagasabb havi adat három éve, írja a Tagesschau.

Elcsigázott ukrán katonák Szumi térségében 2025. augusztus 13-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Oleksandr Klymenko)

A béke felé vezető útról hónapok óta szó van, de a tűzszünetről szóló próbálkozások eddig eredménytelenek maradtak. Az Egyesült Államok több alkalommal is megpróbált közvetíteni, de a tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.

Trump–Putyin-találkozó Alaszkában

A két vezető először találkozik személyesen több év után, méghozzá nem semleges területen, hanem Alaszkában – azon a földön, amelyet az Egyesült Államok 1867-ben vásárolt meg Oroszországtól.

A történelmi találkozónak az Anchorage melletti Elmendorf-Richardson katonai bázis ad otthont a magas biztonsági követelmények miatt.

Putyin ellen ugyan nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, de Washington nem ismeri el a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, így ez nem akadályozza a találkozót.

Trump céljai

Trump szerint jó személyes viszonyt ápol Putyinnal, és abban bízik, hogy négyszemközti beszélgetés során rá tudja venni a háború befejezésére. Ugyanakkor elismerte, hogy ez inkább felmérő jellegű találkozó lesz, semmint azonnali megállapodás.