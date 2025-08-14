ukrajnai háborúNagy-BritanniaZelenszkij

Volodimir Zelenszkij Londonban tárgyalt

Biztonsági garanciákról egyeztetett az ukrán elnök Londonban. Volodimir Zelenszkij a brit miniszterelnökkel tárgyalt továbbá az ukrán hadsereg és védelmi ipar erősítése érdekében működő programokról is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 18:26
Fotó: RASID NECATI ASLIM Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrajnai háborút lezáró béke biztonsági garanciáiról, az orosz és az amerikai államfő a héten tartandó egyeztetéséről szóló tervről és a dróngyártásba történő beruházásról is egyeztetett az ukrán államfő Londonban. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be közösségi oldalán.

Volodimir Zelenszkij garanciákat akar
Volodimir Zelenszkij garanciákat akar 
Fotó: BEN STANSALL/AFP

Az ukrán elnök szerdán Keir Starmer brit kormányfővel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tartott megbeszélést, amelybe virtuálisan bekapcsolódott J. D. Vance amerikai alelnök is, csütörtökön pedig Starmerrel kétoldalú megbeszélést is folytatott a Downing streeten.

Zelenszkij elmondta, a megbeszéléseken Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin államfő a héten Alaszkában tartandó egyeztetéséről is beszéltek.

Részletekbe menően megbeszéltük azokat a biztonsági garanciákat, amelyek valóban tartóssá tehetik a békét, ha az Egyesült Államoknak sikerül rábírnia Oroszországot, hogy vessen véget a gyilkolásnak és bocsátkozzon érdemi, lényegi diplomáciai tárgyalásokba

 – írta az ukrán elnök.

Elmondta, hogy tárgyaltak továbbá az ukrán hadsereg és védelmi ipar erősítése érdekében működő programokról, kiemelve: Ukrajna „minden forgatókönyv” esetén meg fogja őrizni erejét.

A Kijev és London közötti, száz évre szóló partnerségi szerződéssel összefüggésben Zelenszkij elmondta, az egyezményt Ukrajna még ebben a hónapban ratifikálni szeretné.

A dróngyártásba történő beruházásokra kitérve Zelenszkij kiemelte, hogy hazája jelentős mértékben lenne képes megemelni a gyártási kapacitást, azonban sürgős szüksége van további finanszírozásra.

A drónoknak kulcsfontosságú szerepük van a frontvonalban, Ukrajna gyártási kapacitásai pedig kivételesen jók; ezért az ebbe történő beruházás stratégiai szinten képes befolyásolni a helyzetet

– szögezte le.

A megbeszélésekről a brit kormányfő hivatala is közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy Starmer és Zelenszkij szerint az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozón valódi előrelépés érhető el, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök tettekkel bizonyítja, hogy készen áll békét kötni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.