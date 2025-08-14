TrumpPutyinFehér Ház

Donald Trump: Ennek nem szabadott volna megtörténni!

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke sajtótájékoztatót tartott a Fehér Házban. Természetesen a pénteki találkozó kapcsán is kérdések merültek fel. Donald Trump hangsúlyozta, hogy ennek a háborúnak nem szabadott volna megtörténnie, valamint azt is kiemelte: a mostani alaszkai találkozó csak az első lépés.

Brém-Nagy Márton
2025. 08. 14. 20:37
Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök szerint nem kell aggódnia senkinek, aki azt gondolja, hogy megengedi Putyinnak a trükközést. A háború kapcsán is egyértelmű volt Donald Trump álláspontja: ennek soha nem szabadott volna megtörténnie. 

Donald Trump nyilatkozik a Fehér Házban
Donald Trump nyilatkozik a Fehér Házban 
Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A Skynews közvetítése szerint az ovális irodában egy tucat újságíró volt jelen, akiknek java része a holnap esedékes alaszkai csúcstalálkozóról szeretett volna többet megtudni. Az amerikai elnököt több riporter is arról faggatta, hogy milyen várakozásai vannak a holnapi találkozó kapcsán, amire Trump röviden annyit felelt: jó megérzései vannak. 

Az amerikai elnök egyúttal azt is jelezte, a holnapi megbeszélés remélhetőleg csak az első lesz a sorban. Mint mondta, a tárgyalásra pedig azért van szükség, hogy naponta több tízezer katona életét lehessen megmenteni. 

Nagyon fontos lesz a holnapi találkozó Oroszországnak és nagyon fontos lesz nekünk is. Sok életet fogunk megmenteni. Ami azonban ennél is fontosabb lesz, az a második találkozó, amin Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd velem

– hangsúlyozta az elnök.

Trump ennek kapcsán elmondta: a második tárgyalásra majd lehet, hogy meghívnak valakit az EU-ból, de lehet, hogy nem. 

 

Donald Trump szerint Putyin is sokat vár a találkozótól

Az egyik újságírói kérdés arra vonatkozott, hogy az elnök nem hiszi-e, hogy a találkozó „jutalom” Vlagyimir Putyin orosz elnök számára. Ennek kapcsán Donald Trump hangsúlyozta, hogy ő nem így gondol erre. 

Ennek a háborúnak soha nem szabadott volna megtörténnie. Nem az én elnökségem alatt történt, mégis négy évig nem volt semmilyen párbeszéd

– nyomatékosította az elnök. 

Trump azt is elmondta, hogy nem fog vele játszadozni Vlagyimir Putyin. Az amerikai elnök szerint egyébként Putyin éppúgy eredményt szeretne ettől a találkozótól, mint ő. Az elnök szerint ha nem ő ülne a Fehér Házban, akkor Putyin már egész Ukrajnát elfoglalta volna. Donald Trump reméli, hogy a pénteki találkozó után minél gyorsabban létrejöhet egy újabb tárgyalás. 

Borítókép: Donald Trump sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.