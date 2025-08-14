OroszországDonald TrumpPutyinTrump-PutyinháborúFehér Háztalálkozó

Történelmi találkozóra készül Trump és Putyin

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken először találkozik személyesen az ukrajnai háború kezdete óta. A tárgyalások célja a harcok beszüntetése, a helyszín az alaszkai Anchorage városában található Elmendorf–Richardson katonai bázis lesz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 11:35
A találkozó pontos időpontját egy nappal az esemény előtt még nem hozták nyilvánosságra Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP/POOL
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken először ül le személyesen tárgyalni azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen – írta az RBC–Ukrajina

Trump
Donald Trump először ül le az orosz elnökkel az orosz–ukrán háború kirobbanása óta Fotó: CHRISTOPHER FURLONG/POOL/AFP

A megbeszélésekre Anchorage-ban, az Elmendorf–Richardson amerikai katonai bázison kerül sor, amelyet a biztonsági követelményeknek leginkább megfelelő helyszínként választottak ki.

A Fehér Ház szóvivője szerint Trump péntek reggel indul Alaszkába, a tárgyalást pedig „meghallgatási gyakorlatként” jellemezte.

A csúcstalálkozó előtt Trump videókonferencián egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel. Trump hangsúlyozta: a fő cél a tűzszünet elérése, és nem születhet döntés Ukrajna területeiről Kijev részvétele nélkül.

A Politico értesülése szerint az amerikai elnök kész biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, ha sikerül a fegyvernyugvás, de nem NATO-keretek között. A tervek szerint egy sikeres alaszkai tárgyalás után akár háromoldalú találkozó is lehet a hét végén, amelyen már Putyin és Zelenszkij is jelen lenne.

Trump figyelmeztette az orosz vezetőt: ha nem egyezik bele a tűzszünetbe, Oroszország „nagyon súlyos következményekkel” számolhat.

Zelenszkij elmondta, hogy a Trump–Putyin-találkozót megelőző egyeztetéseken öt kulcsfontosságú elvet rögzítettek, a biztonsági garanciáktól a szankciók szigorításáig, utóbbit arra az esetre, ha Moszkva elutasítaná a fegyvernyugvást.

Borítókép: A találkozó pontos időpontját egy nappal az esemény előtt még nem hozták nyilvánosságra (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

