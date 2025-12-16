Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Ahogy akkor is mondtam, írtam, közvetlenül Weber elvtárs környezetéből szivárogtattak. Úgy látszik, őt sem szereti mindenki. Az is lehet, hogy egyformán kellene fizetést adni minden kollégának vagy a fizetésemelésnél jobban figyelni rájuk. A lényeg, hogy megsúgták Weberék, elégedetlenek Magyar Péterrel és Karácsonyban látnak nagyobb lehetőséget. Kisebb az elutasítottsága felmérések szerint. Mondjuk nekem egyre megy, mert egyik sem túl hasznos fajta, de Karigerit talán jobban bírják a nők is, no meg ő is jobban bírja a nőket. Szóval az anyósok kedvence lelökte a Politico listájáról Magyar Pétert. Tavaly még Magyar volt a reménység, idén meg Karigeri lett.

Karácsony Gergely magyar ellenzéki vezető találkozott Brüsszelben Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel (Forrás: Facebook)

Brüsszelből mondják meg, Karácsony vezetheti a magyar ellenzéket

Nem volt hiába a dörgölődzés Ursulához, meg a kijevi sportolóhoz, úgy tűnik, Karácsony villamosa mégis elgázolja Magyar Pétert. Akármi is lesz a vége, azért én jól szórakozom a Webert elárulóktól, Magyar Péteren keresztül Karácsony Gergelyig tartó bohózaton. Ez egy igazán díszes társaság, itt mindenki lehallgat mindenkit, mindenki elárul mindenkit. Ha húsvét jönne, még stílusos is lenne, hogy árulásban fogand ez a csapat, de hát Karácsony jön.



