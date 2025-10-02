Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

Poszt-trauma

Magyar Péternek meszeltek

Karácsony lett a végzete a politikusférjből bohóccá vedlett tragikus sorsú ügyvédbojtárnak.

Tóth Tamás Antal
Karácsony Gergely, Magyar Péter 2025. 10. 02.

Figyelem Karácsony Gergely mozgását, és van ebben valami szörnyű, valami félelmetes. Karácsony Gergely, aki két éve még a fiainkat vitte volna az ukrán frontra, most leválthatja Magyar Pétert, mert bene látja Brüsszel a saját háborújának biztonságát. Hetek óta figyelem a mozgását, a nyilatkozatait, az új ruhatárát. Karácsony Gergely arra készül, hogy leváltsa Magyar Pétert. Leváltja, hogy belevigye Magyarországot az orosz–ukrán háborúba. 

Magyar Péter felett ezek szerint pálcát törtek a gazdái, többé már nem kell. Meg is értem, hiszen Péter annyira lezüllesztette az ellenzéket, hogy már nincs többé rá szükség. Ruszin-Szendi Romulusz nem lehet az ellenzék vezetője, mert ő bábjátékos, ő a tartótiszt, ha még valakinek eddig nem esett le. Jaj, ne már, valaki elhitte, hogy Magyar Péter a vezető és a volt katontiszt a második vonal?! Ugyan már! Gondolkodjunk már el egy kicsit. Magyar Péter, amihez nyúlt eddig, minden sikertelen volt. Ő pont ezért volt jó ember, akit kiültettek az első sorba. Ha kell, hazudik is, csak fizessék meg jól. A baj most van, már úgy értem Magyar Péternek, mert hogy Karácsony Gergely bejelentkezett a helyére. Bár brüsszeli ismerőseim szerint ez nem így volt, hanem Karigerit keresték meg Brüsszelből, hogy Magyar Péter eszeveszett öntömjénező, mindenki számára közveszélyes száguldását akarják megállítani. Már Weber sem tudja uralni a Tisza Párt vezetőjét.

Rövidesen lefokozzák Magyar Pétert

Azt is rebesgetik, hogy érkezik a lefokozás. Magyar Péter a választások hajrájába fordulva megy a lecsóba. Magyar Péter megy, Karácsony jön, visszajön. Magyar Péter esélytelen, és ez már az ítélet. Nem, nem az én ítéletem, hanem a brüsszeli gazdáinak a döntése. A Magyar Péter-terv bedőlt, enyi volt, itt a vége. A fiú olyan szinten errodálódott, hogy szinte már a kutyának sem kell. 

Tagadásba menekülnek

Nyilván most a tagadás, meg hogy képzelődök, hazudozok. Hogy nincsen is ilyen terv. Magyar Péter marad mind örökké… De nem, a sorsa már eldőlt, Karácsony Gergely jön a helyére, aki már meg is kezdte a felkészülést, hogy amikor át kell venni a szerepet, akkor úgy üljön be a szappanoperába, mintha mindig is játékban lett volna. Ő lesz a meghalt, majd feltámadott Bobby Ewing. Karácsony Gergely nem most kezdte el megfúrni Magyar Pétert, hanem korábban látszott a viselkedésmintázatán, amikor támadásba lendült Magyar Péter ellen. 

 

idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

idezojelekgyűlöletkeltés

A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya

idezojelekusa

Trumpról – kicsit másképp

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Otthon start – megállhat-e a belső kerületek népességcsökkenése?

A külső kerületekben több a fix 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő lakás.

