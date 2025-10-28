Karácsony GergelyKlicskoStrasbourg

Az ukránokkal egyeztetett Karácsony Gergely Strasbourgban

Az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje közösségi oldalán számolt be a tárgyalásról. Karácsony Gergely az ukránokkal való egyeztetéséről azonban nem sokat árult el. Annyira kilóg a lóláb, hogy már Baliról is jól látható.

Tóth Tamás Antal
2025. 10. 28. 21:28
Karácsony Gergely Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Karácsony Gergely egy fotót osztott meg Instagram-oldalán, amiből kiderült, hogy Strasbourgban az ukránokkal tárgyalt. 

A főpolgármester Kijev főpolgármesterével, Vitalij Klicskoval egyeztetett,

részleteket azonban nem osztott meg arról, hogy pontosan miről tárgyaltak. 

Az időzítés azonban mindenesetre érdekes. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az Ellenpont nemrég oknyomozó cikkében arról ír, hogy Magyar Pétert is lecserélhetik, és Karácsony Gergely lehet majd az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. A váltás azután lett téma, hogy a Magyar Nemzet uniós forrásokra hivatkozva megírta: Manfred Weberék lefokozhatják a Tisza elnökét, mert esélytelennek tartják a választási győzelemre.

Ezután az Ellenpont bemutatta, hogy a döntés hátterében az ellenzéken belüli népszerűségi trendek átrendeződése állhat. A Századvég elemzése szerint Karácsony a legfontosabb mutatókban népszerűbb Magyarnál. Vélhetően az Európai Néppárt által megrendelt kutatásokban is hasonlókra jutottak. Innen nézve tehát racionálisnak tűnik egy Magyar–Karácsony-váltás. Főleg, hogy volt 

már példa felülről levezényelt, utolsó pillanatos jelöltcserére a baloldalon. Éppen a legutóbbi parlamenti választás előtt.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

