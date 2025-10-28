Az ukránokkal egyeztetett Karácsony Gergely Strasbourgban

Karácsony Gergely egy fotót osztott meg Instagram-oldalán, amiből kiderült, hogy Strasbourgban az ukránokkal tárgyalt.

A főpolgármester Kijev főpolgármesterével, Vitalij Klicskoval egyeztetett,

részleteket azonban nem osztott meg arról, hogy pontosan miről tárgyaltak.

Az időzítés azonban mindenesetre érdekes. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az Ellenpont nemrég oknyomozó cikkében arról ír, hogy Magyar Pétert is lecserélhetik, és Karácsony Gergely lehet majd az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. A váltás azután lett téma, hogy a Magyar Nemzet uniós forrásokra hivatkozva megírta: Manfred Weberék lefokozhatják a Tisza elnökét, mert esélytelennek tartják a választási győzelemre.